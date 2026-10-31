Hướng dẫn về việc giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh doanh thu dưới 10 tỷ đồng

ANTD.VN - Hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập phải nộp trong năm 2026 và 2027, với thủ tục kê khai theo quy định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10, áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Theo nghị định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm người đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, không phân biệt phương pháp tính thuế. Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện giảm thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 68/2026.

Về thủ tục, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong năm không quá 10 tỷ đồng thực hiện kê khai giảm thuế theo mẫu ban hành kèm nghị định và nộp cùng hồ sơ khai thuế quý, 6 tháng hoặc năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh, đơn vị này cũng được giảm 30% số thuế phải khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về doanh thu và thực hiện kê khai theo mẫu quy định.

Đáng chú ý, nếu tổng doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỷ đồng, cá nhân không còn được hưởng chính sách giảm thuế và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm. Tuy nhiên, khoản thuế phải nộp bổ sung này không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt ngưỡng.

Trường hợp đã kê khai thuế nhưng chưa kê khai phần được giảm, cá nhân vẫn có thể điều chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc xác định số thuế được giảm khi quyết toán thuế năm. Nếu nộp thừa thuế theo phương pháp tính thuế trên doanh thu, cá nhân được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Nghị định 398 cũng quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Chính sách không áp dụng với doanh nghiệp được thành lập từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết 43/2026 có hiệu lực nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, không phân biệt phương pháp tính thuế. Trường hợp đang được hưởng ưu đãi thuế khác, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi.

Doanh thu làm căn cứ xét điều kiện giảm thuế bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu được tính bao gồm cả các đơn vị này.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ số thuế còn thiếu theo quy định.