Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, chuyển đổi số

ANTD.VN - Hơn 20 ý kiến, kiến nghị của Đoàn viên, thanh niên đã được nêu tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với thanh niên năm 2026. Các vấn đề tập trung vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên, tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế; Quảng bá văn hóa, du lịch trên môi trường số; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Các ý kiến không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn mà còn thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng cống hiến, mong muốn đóng góp trí tuệ, ý tưởng và sức sáng tạo của tuổi trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm; Đồng thời thông tin, định hướng nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo việc làm bền vững.

Hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Hà Tĩnh trong thời gian qua; Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, đề xuất thiết thực của thanh niên tại hội nghị.

Ông Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo; Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ; Đẩy mạnh chuyển đổi số và lựa chọn những vấn đề thực tiễn để thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Đặc biệt, các kiến nghị chính đáng của thanh niên phải được tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết thực chất, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương khẳng định, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo và cống hiến.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; Phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh; Tăng cường kết nối đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của thanh niên sau đối thoại, góp phần đưa các đề xuất vào thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ đóng góp xây dựng quê hương.

Từ những định hướng, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.