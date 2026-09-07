Đảng cực hữu AfD tuyên bố kết quả bầu cử ‘gây chấn động toàn nước Đức’

ANTD.VN - Theo kết quả sơ bộ, đảng cực hữu đối lập “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Saxony-Anhalt, miền Đông nước này, hôm 6-9-2026, với 43,8% số phiếu ủng hộ.

Những người ủng hộ đảng AfD reo hò khi theo dõi kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Saxony-Anhalt. Ảnh: Getty Images

AfD dự kiến ​​sẽ giành được 39 trong tổng số 97 ghế tại cơ quan lập pháp ở bang này, nhưng chưa đạt đủ số ghế để nắm quyền đa số tuyệt đối. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu kỷ lục là 78%, mức cao nhất kể từ khi nước Đức tái thống nhất vào năm 1990. Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz xếp vị trí thứ hai với kết quả khiêm tốn: giành được hơn 17,2% số phiếu bầu và 15 ghế tại bang Saxony-Anhalt.

Ông Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại bang này, tuyên bố đảng của ông đã “viết nên lịch sử” và kết quả bầu cử sẽ “gây chấn động toàn nước Đức”. Ông Siegmund cho biết thêm rằng, người dân Đức đã đặt niềm tin vào AfD và đảng này “sẽ không làm họ thất vọng. Chúng tôi sẽ không trở nên giống như các đảng phái khác”.

Sau khi các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy AfD giành chiến thắng, ông Sven Schulze - ứng cử viên hàng đầu của CDU tại Saxony-Anhalt và là người đứng đầu chính quyền bang sắp mãn nhiệm - đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ về thành công trong cuộc bầu cử.

Theo truyền thông Đức, ông Schulze cũng cho biết các cử tri đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cần được lắng nghe và xem xét nghiêm túc ở cả cấp bang lẫn cấp liên bang. Ông Schulze cho rằng kết quả kém khả quan của đảng mình là do những chính sách không được lòng dân của chính phủ liên minh - bao gồm CDU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Ông Lars Klingbeil, đồng lãnh đạo SPD kiêm Phó Thủ tướng Đức, cũng có nhận định tương tự khi gọi đây là “tín hiệu gửi tới Berlin”. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách “bức tường lửa” - theo đó tất cả các đảng lớn đều từ chối hợp tác với AfD.

Theo kết quả sơ bộ, đảng SPD xếp thứ ba với 9,3% số phiếu bầu, theo sau là đảng Xanh và đảng Cánh tả với tỷ lệ lần lượt là 8,9% và 8,6%.

Một cuộc vận động bầu cử của đảng AfD. Ảnh: Global Look Press

Cuộc bầu cử lần này xoay quanh việc đánh giá các chính sách kinh tế và nhập cư của chính quyền Thủ tướng Friedrich Merz, người nhậm chức vào tháng 5-2025. Trong vài tháng qua, các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy AfD là đảng được ủng hộ nhiều nhất trên toàn quốc, với 28% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ.

Là đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Đức, AfD vận động tranh cử dựa trên lập trường chống nhập cư, đồng thời chỉ trích gay gắt việc Chính phủ Đức hỗ trợ Ukraine cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

AfD lần đầu tiên trở thành đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử nghị viện năm 2024 tại bang Thuringen ở miền Đông nước Đức, và vượt lên trở thành đảng lớn thứ hai trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 2-2025.

Bang Saxony-Anhalt từng thuộc Đông Đức và hiện có 2,1 triệu dân. Nếu AfD giành quyền điều hành chính quyền bang Saxony-Anhalt, đây sẽ là lần đầu tiên một đảng cực hữu nắm quyền tại Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.