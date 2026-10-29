Thanh thiếu niên chưa ngoan dọn cỏ mộ liệt sĩ sau lớp học của công an xã

Hội trường Công an xã Mê Linh (TP Hà Nội) dịp nghỉ cuối tuần, một thiếu niên mặc áo phông nâu, quần thể thao kẻ sọc và đi đôi dép lê đứng thẳng người
Xung quanh hai người là 24 thiếu niên khác đang ngồi dõi theo câu chuyện
Đây là những học viên đầu tiên tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật năm 2026 thuộc mô hình "Chung tay giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên" do Công an xã Mê Linh vừa xây dựng và đưa vào vận hành.
Tại buổi khai giảng mới đây, Trung tá Lê Quang Bình, Phó Trưởng Công an xã Mê Linh, cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã chọn cách tiếp cận trực diện thay cho lối đọc chép một chiều. Những đứa trẻ đang tuổi dậy thì, vốn dễ nổi loạn và ngại nghe giảng giải, được gọi lên trao đổi từng tình huống cụ thể ngay tại hội trường
Khi màn hình chuyển sang chuyên đề nhận diện tội phạm ma túy, một học viên ngước nhìn hình ảnh bông hoa và quả cây anh túc hiển thị cỡ lớn trên phông nền đỏ
Bên cạnh việc cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn học đường, chương trình học còn dành thời lượng cho phần sinh hoạt chính trị. Các cán bộ công an kể lại những câu chuyện lịch sử Việt Nam, nhắc nhớ tấm gương các anh hùng dân tộc để khơi dậy lòng tự trọng và niềm tự hào trong mỗi đứa trẻ. Từ đó, bài giảng dẫn dắt các em tìm hiểu quyền, nghĩa vụ công dân, tính kỷ luật và trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ, người thân cùng hàng xóm láng giềng.
Buổi học của 25 thiếu niên không dừng lại khi tắt màn hình máy chiếu. Rời hội trường Công an xã, toàn bộ học viên di chuyển ra khu vực nghĩa trang liệt sĩ địa phương để bước vào phần rèn luyện thể chất và lao động công ích
Dưới chân đài tưởng niệm khắc dòng chữ Tổ quốc ghi công, cả nhóm chia nhau tản ra khắp sân gạch và các bồn cây xanh
Phía bên trong khu vực các phần mộ, cậu thiếu niên mặc áo phông nâu, đi dép lê từng trả lời câu hỏi ở hội trường lúc sáng đang khom lưng giữa hai hàng bia đá, dùng cả hai tay bứt những cụm cỏ dày
Để 25 thiếu niên này nhận ra cái sai và sửa đổi thành công dân có ích, mô hình tại xã Mê Linh vận hành dựa trên phương châm "Gia đình đồng hành, Công an giúp đỡ, Chính quyền hỗ trợ". Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt từ khâu tham mưu đến việc trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn từng em sửa chữa khuyết điểm để hòa nhập cộng đồng.
Cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đứng ra mở các sân chơi văn hóa, thể thao, lao động để tạo môi trường lành mạnh giữ chân các em. Ở chiều ngược lại, mỗi gia đình phải tự siết lại việc quản lý giờ giấc, thường xuyên trò chuyện để nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ bạn bè và những biểu hiện khác thường của con em mình nhằm uốn nắn kịp thời.
Ngày khai giảng cuối tuần qua chỉ là bước khởi đầu của quá trình kèm cặp dài hơi. Thời gian tới, Công an xã Mê Linh sẽ tiếp tục cùng gia đình và chính quyền cơ sở theo dõi sát sự thay đổi của từng học viên trong danh sách 25 em này.
Những thiếu niên có chuyển biến rõ rệt, chấm dứt các biểu hiện lệch chuẩn sẽ được hội đồng đánh giá và xem xét đưa ra khỏi danh sách quản lý. Riêng những trường hợp chậm tiến bộ, lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh biện pháp giáo dục và hỗ trợ phù hợp cho đến khi các em tìm lại được hướng đi đúng...