Công an xã lội ruộng thu gom hàng loạt cọc lưới tận diệt chim hoang dã

ANTD.VN - Giữa những thửa ruộng vừa gặt còn trơ gốc rạ, hàng loạt cọc sào, lưới tàng hình và lùm cây khô dùng để ngụy trang bẫy bắt chim trời đã bị lực lượng Công an cơ sở tại Hà Nội tháo dỡ, thu giữ...

Cán bộ Công an xã Bất Bạt và lực lượng an ninh cơ sở băng đồng tháo dỡ cọc lưới, điểm ngụy trang bẫy chim trong sáng 31/10

Những bó cành cây khô chất thành đống trên mặt đường bê tông nội đồng . Sát bên cạnh là hàng chục chiếc cọc tre, cọc gỗ dài quá đầu người vừa được nhổ lên từ dưới bùn đất, cùng những chiếc vợt lưới chuyên dụng . Đó là số tang vật được tổ công tác Công an xã Bất Bạt (TP Hà Nội) thu gom trong ngày 31/10 sau nhiều giờ lội ruộng .

Sau vụ thu hoạch, khi những cánh đồng chỉ còn trơ lại gốc rạ và cỏ dại, cũng là lúc các loài chim tự nhiên bay về kiếm ăn . Nắm bắt quy luật này, một số người dân đã mang lưới, cọc tre ra khu vực đồng trống, bờ mương và các lùm cây để giăng bẫy.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 31/10, các điểm đặt bẫy đều được tính toán kỹ. Giữa đồng trống, người đặt bẫy dựng lên những lùm cây khô giả làm nơi trú ẩn để dụ chim sà xuống, xung quanh giăng sẵn các loại lưới mắt nhỏ rất khó phát hiện bằng mắt thường . Loại bẫy này có tính sát thương cao. Khi chim bay vướng vào lưới sẽ càng giãy giụa càng bị siết chặt, dẫn đến tình trạng tận diệt cả đàn.

Để xử lý triệt để, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã chia thành từng tốp nhỏ, đi bộ rà soát dọc các tuyến mương và băng qua những thửa ruộng lầy lội . Các chiến sĩ trực tiếp dùng tay nhổ từng chiếc cọc cắm sâu dưới ruộng, cuộn gọn các tay lưới giăng ngang đồng và gom toàn bộ số cành cây ngụy trang đưa lên đường lớn .

Quá trình tháo dỡ không dừng lại ở việc thu giữ dụng cụ. Ngay tại các khu vực giáp ranh đồng ruộng và khu dân cư, tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở bà con về các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng Công an phân tích rõ cho người dân hiểu việc giăng lưới bẫy bắt, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ chim trời đều là hành vi vi phạm pháp luật và làm mất cân bằng sinh thái tự nhiên trên chính đồng ruộng của địa phương.

Nhiều hộ dân sau khi được giải thích đã nhận thức rõ việc tận diệt chim hoang dã sẽ khiến sâu bệnh hại mùa màng gia tăng. Công an xã Bất Bạt cũng đề nghị người dân tự giác tháo dỡ các dụng cụ bẫy bắt còn cất giữ tại nhà, tuyệt đối không tái sử dụng lưới bẫy chim dưới mọi hình thức.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ tuần tra lưu động tại các cánh đồng, khu vực bãi bồi và bờ mương trên địa bàn. Bên cạnh việc thu gom triệt để các điểm giăng lưới lén lút, Công an xã kêu gọi người dân khi phát hiện các trường hợp săn bắt chim hoang dã trái phép cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.