Những tính năng hữu ích trên Hanoi Smart Police người dân cần biết

ANTD.VN - Nhằm tăng cường kết nối giữa người dân và lực lượng Công an, ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) đã được tích hợp trực tiếp trên nền tảng iHanoi. Thông qua ứng dụng, người dân có thể dễ dàng gửi phản ánh hiện trường về an ninh trật tự, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS, chủ động đặt lịch làm việc với cơ quan Công an cũng như khai thác nhiều tiện ích số thiết thực khác ngay trên điện thoại di động. Việc chủ động tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ này không chỉ giúp người dân và lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.