Những hiệu quả thực tế của HaNoi Smart Police - video hướng dẫn sử dụng các tính năng hữu dụng

ANTD.VN - Hơn 61.670 tài khoản đã truy cập ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (HaNoi Smart Police) kể từ đầu tháng 9/2026, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ việc khẩn cấp.

video hướng dẫn sử dụng các tính năng hữu dụng của HaNoi Smart Police

"Về tới thôn, tôi sẽ vận động bà con lối xóm cài ngay phần mềm này vào điện thoại" . Ông Nguyễn Đình Hân (SN 1974, trú tại thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa, Hà Nội) nói khi vừa bước ra khỏi phòng tiếp dân của Công an xã . Trên tay ông Hân, màn hình điện thoại vẫn mở sẵn giao diện màu đỏ của tính năng trợ giúp khẩn cấp SOS . Ít phút trước, tại bàn hướng dẫn và hàng ghế chờ làm thủ tục hành chính, ông Hân cùng nhiều người dân địa phương được đồng chí Nguyễn Quang Trung, cán bộ Công an xã Ứng Hòa ngồi cạnh chỉ dẫn từng thao tác mở ứng dụng HaNoi Smart Police tích hợp trên nền tảng iHanoi .

Ông Nguyễn Đình Hân (bên trái) đã thành thạo sử dụng các tính năng của HaNoi Smart Police sau khi được cán bộ Công an xã Ứng Hòa hướng dẫn

Ở tuổi ngoài 50, ông Hân quan tâm nhiều đến các thông tin cảnh báo tội phạm và phổ biến pháp luật . Ông cho biết việc nắm được phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm qua ứng dụng giúp bản thân nâng cao cảnh giác, chủ động nhắc nhở người thân tự bảo vệ tài sản và sự an toàn của gia đình .

Khi người dân trong thôn được tiếp cận thông tin đầy đủ và có ý thức chấp hành pháp luật, việc phối hợp cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa phương cũng đạt hiệu quả cao hơn .

Cách làm trực tiếp đó cũng đang diễn ra tại các phường nội thành. Tại bộ phận một cửa của Công an phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp dân tận dụng khoảng thời gian công dân ngồi chờ giải quyết thủ tục để giới thiệu về ứng dụng . Ngoài hành lang, một cán bộ cũng đang tận tình hướng dẫn một công dân.

Hai chiếc điện thoại được đặt song song . Cán bộ làm mẫu từng bước trên máy mình rồi kiên nhẫn chỉ cho người dân thao tác theo . Bên trong quầy giao dịch số, những người lớn tuổi đến làm giấy tờ cũng được cán bộ mở máy hướng dẫn chọn danh mục dịch vụ ngay tại bàn làm việc .

Công an phường Ngọc Hà hướng dẫn người dân tính năng hẹn lịch làm việc trên HaNoi Smart Police ngay ở điểm tiếp công dân thực hiện các thủ tục hành chính

Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tính năng hữu dụng của HaNoi Smart Police đang được công an các xã, phường ở Hà Nội đẩy mạnh để người dân được phục vụ tốt hơn

Với nhóm học sinh vốn quen dùng điện thoại thông minh, cách truyền đạt được điều chỉnh cho gọn và trực quan. Đại úy Lưu Anh Tuấn, cán bộ Công an xã Yên Lãng đã xây dựng một video đồ họa dài gần 3 phút gửi tới các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn . Toàn bộ quy trình từ lúc tải ứng dụng iHanoi, mở mục tiện ích mới ra mắt để chọn Smart Police cho tới khi gửi thông tin đều được tóm gọn trong 4 bước bằng hình ảnh chuyển động .

Qua đoạn video, Đại úy Lưu Anh Tuấn hướng dẫn các em cách gửi ảnh, video kèm vị trí định vị khi phát hiện các nhóm tụ tập đua xe, đánh nhau, gây rối hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trường học và khu dân cư . Đi kèm hướng dẫn kỹ thuật là những giới hạn an toàn bắt buộc.

Video tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu niên sử dụng Hanoi Smart Police của Công an xã Yên Lãng, Hà Nội

Học sinh được dặn chỉ cung cấp thông tin đúng sự thật, không bấm nút SOS hay gửi tin giả, tin đồn để trêu đùa . Các em tuyệt đối không tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh và không tùy tiện đăng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội .

Khi gặp sự cố nguy hiểm, việc đầu tiên là giữ an toàn cho bản thân rồi báo ngay cho người lớn, thầy cô hoặc gọi số 113, gửi tín hiệu SOS trên đầu màn hình ứng dụng .

Những buổi hướng dẫn tại xã Ứng Hòa, xã Yên Lãng và phường Ngọc Hà nằm trong đợt đẩy mạnh tuyên truyền do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội mới chỉ đạo các đơn vị triển khai .

Người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng với cơ quan công an qua HaNoi Smart Police

Tính năng hữu ích: đặt lịch hẹn, làm việc với cơ quan công an trên HaNoi Smart Police

Tính năng phản ánh an ninh trật tự trên HaNoi Smart Police

Đưa vào vận hành thí điểm từ ngày 2/9/2026 dưới sự phối hợp giữa CATP Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ, HaNoi Smart Police đóng vai trò là kênh tương tác trên môi trường số giữa lực lượng Công an với người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động .

Số liệu thống kê mới nhất ghi nhận hệ thống đã có 61.670 tài khoản với 111.569 lượt truy cập . Qua tính năng gọi khẩn cấp SOS, hệ thống tiếp nhận 779 cuộc gọi . Nhiều vụ việc khẩn cấp ngoài đời thực được lực lượng Công an tiếp nhận, giải quyết kịp thời .

Từ tín hiệu báo động SOS trên ứng dụng, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nạn một người nhảy cầu Chương Dương tự tử tại địa bàn phường Hồng Hà . Tại xã Đại Thanh, Công an cơ sở cũng nhanh chóng có mặt giải quyết một vụ mâu thuẫn gia đình liên quan đến tranh chấp đất đai . Hai vụ việc khác gồm va chạm giao thông ở phường Phú Diễn và mâu thuẫn chỗ để xe tại phường Kim Liên cũng được can thiệp, xử lý ngay sau cuộc gọi qua ứng dụng .

Kịch hoạt tính năng SOS trên HaNoi Smart Police

Để người dân nắm rõ tiện ích và sử dụng thường xuyên, lãnh đạo CATP Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ xây dựng tài liệu, clip hướng dẫn trực quan để gửi về cơ sở, đồng thời phối hợp các trường Đại học, Cao đẳng và đề xuất phát trên hệ thống màn hình điện tử lớn khắp thành phố .

Tại các xã, phường, lực lượng Cảnh sát khu vực cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục lồng ghép nội dung hướng dẫn cài đặt, sử dụng HaNoi Smart Police vào các buổi hội nghị, sinh hoạt thôn, tổ dân phố và trên các kênh thông tin mạng xã hội của đơn vị ...