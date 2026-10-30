Tròn 18 tuổi, thanh niên Hà Nội viết đơn xin tham gia nghĩa vụ Công an

Nguyễn Ngọc Quang đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân...

Ngày 29/10, Nguyễn Ngọc Quang tìm đến trụ sở Công an xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội . Nam thanh niên ở thôn Khê Thượng trao tận tay cán bộ trực ban lá đơn xin tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 . Từng dòng chữ trên hai mặt giấy được Quang nắn nót ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi ở và lời thỉnh cầu sớm được đứng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang . Một quyết định gọn gàng, dứt khoát.

Theo thông tin trong đơn, Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 28/4/2008, là con của ông Nguyễn Cảnh Tú và bà Nguyễn Thị Hồng Quý tại thôn Khê Thượng, xã Bất Bạt .

Vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông với trình độ 12/12 và bước qua tuổi 18 được sáu tháng, Quang đã chủ động tìm hiểu công tác tuyển quân tại địa phương . Ngay đoạn đầu, Quang bày tỏ mong muốn Ban Công an xã cho phép bản thân được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 .

Nêu lý do viết đơn tình nguyện, nam thanh niên thôn Khê Thượng khẳng định trong quá trình sinh sống và học tập tại địa phương, bản thân luôn chấp hành đường lối của Đảng cùng chính sách, pháp luật của Nhà nước . Quang cũng tự đối chiếu các điều kiện lý lịch cá nhân . Em cam kết không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay thuộc diện áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đồng thời giữ phẩm chất đạo đức tốt và được nhân dân nơi cư trú tín nhiệm . "Tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Vậy kính mong Ban Công an xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi", Quang viết ở cuối lá đơn .

Việc thanh niên Nguyễn Ngọc Quang sớm gửi đơn tình nguyện là tín hiệu tích cực trong đợt tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại xã Bất Bạt .

Thời gian qua, Công an xã Bất Bạt đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tìm hiểu quy định và đăng ký tham gia lực lượng. Theo Công an xã Bất Bạt, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vừa là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, vừa mở ra môi trường để người trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và nâng cao thể lực.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Bất Bạt đã ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích của em Nguyễn Ngọc Quang . Để công tác tuyển quân năm 2027 đạt kết quả tốt, đơn vị đề nghị các công dân trong độ tuổi nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện theo quy định hãy chủ động liên hệ với cán bộ phụ trách thuộc Công an xã. Cán bộ chuyên trách sẽ trực tiếp hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ và quy trình đăng ký, đồng thời phối hợp cùng các gia đình động viên con em lên đường làm nghĩa vụ.