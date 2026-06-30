Đoàn tàu chở khách bị trật bánh khi vừa rời ga ở Nhật Bản

ANTD.VN - Một đoàn tàu đã bị trật bánh tại ga Kyoto của Nhật Bản vào sáng sớm 29-6. Đơn vị vận hành tuyến đường sắt cho biết không có ai bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Đoàn tàu gồm 4 toa thuộc tuyến Kintetsu Kyoto đã bị trật bánh vào khoảng 5h13 sáng 29-6. Đây là chuyến tàu đầu tiên trong ngày, hướng đến ga Kashiharajingu-mae thuộc tỉnh Nara.

Một camera của Đài NHK lắp đặt gần ga Kyoto đã ghi lại cảnh toa thứ hai và thứ ba của đoàn tàu trật khỏi đường ray ngay sau khi rời ga. Công ty Đường sắt Kintetsu cho biết đoàn tàu chở khoảng 10 hành khách, nhưng không có ai bị thương, kể cả các nhân viên trên tàu.

Cơ quan cứu hỏa cứu thương cũng cho biết chưa nhận được báo cáo nào về người bị thương. Đơn vị vận hành nói rằng hành khách đã được đưa xuống tàu và hướng dẫn về ga Kyoto.

Các chuyến tàu trên tuyến Kintetsu Kyoto đã bị tạm ngừng trong đoạn giữa ga Kyoto và ga Kamitobaguchi. Vụ tai nạn cũng gây chậm tàu ở các đoạn khác trên cùng tuyến và khiến một số chuyến tàu bị hủy.