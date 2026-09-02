Thái Lan: Thiếu niên 14 tuổi cầm súng xông vào trường học

ANTD.VN - Ngày 2-9, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi xông vào một trường trung học ở tỉnh Kamphaeng Phet và nổ súng. Rất may vụ việc không gây thương vong.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế

Theo truyền thông địa phương, khoảng 14h ngày 2-9, nghi phạm đã đột nhập khuôn viên trường Wachiraprakarn Witthayakhom.

Đối tượng được cho là đã chĩa súng vào một nhân viên tạp vụ của trường. Nam học sinh này đã bắn khoảng 7-8 phát súng trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận.

Rất may vụ việc không gây thương vong. Một trong những viên đạn đã bắn trúng xe của một giáo viên đậu trong khuôn viên trường, làm vỡ cửa kính.

Ngay khi nghe tiếng súng, nhà trường đã yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh ở yên trong lớp và khóa cửa để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và khống chế đối tượng.

Các phụ huynh đang chờ trước trường để đón con sau vụ xả súng

Bước đầu xác định, nghi phạm là học sinh của trường và đang trong thời gian bị đình chỉ học.

Khai với cảnh sát, thiếu niên này cho biết quay lại trường để "tìm đối thủ". Danh tính của nghi phạm chưa được công bố.

Sau sự việc, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về nhà.

Các phụ huynh đến trường sau khi nghe tin về vụ xả súng

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường tại Thái Lan thời gian gần đây, khiến học sinh và phụ huynh lo lắng.

Trước đó, ngày 7-8, một vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cả hung thủ.