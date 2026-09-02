Mù khói do cháy rừng bùng phát tại Indonesia, 1,4 triệu học sinh phải học trực tuyến

ANTD.VN - Tình trạng ô nhiễm không khí và mù khói do cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại Indonesia đã buộc các nhà chức trách phải yêu cầu hơn 1,4 triệu học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm bảo vệ sức khỏe.

Khói bốc lên từ các vụ cháy rừng tại một khu dân cư ở Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 2-9-2026

Các đợt cháy rừng và đất than bùn quy mô lớn bùng phát dữ dội tại đảo Sumatra và Kalimantan, Indonesia đang tạo ra những vệt khói bụi khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu khí quyển tại nhiều tỉnh thành.

Chỉ số ô nhiễm không khí (PSI) tại các khu vực này liên tục vượt ngưỡng nguy hại, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe cộng đồng.

Mức độ ô nhiễm không khí độc hại đã khiến 12.800 trường học ở Sumatra và Borneo phải đóng cửa

Trước nguy cơ bùng phát bệnh đường hô hấp ở trẻ em, chính quyền địa phương tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học trực tiếp, chỉ đạo chuyển hơn 1,4 triệu học sinh các cấp sang phương thức học trực tuyến khẩn cấp.

Các lực lượng chức năng, bao gồm quân đội, cảnh sát và cứu hộ Indonesia, đã được huy động tối đa để tham gia chữa cháy trên diện rộng.

Lính cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy rừng ở huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia ngày 2-9-2026

Tuy nhiên, tình trạng thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino kéo dài cùng địa hình đất than bùn dễ cháy ngầm đang khiến việc khống chế các giặc lửa gặp vô vàn khó khăn.

Bên cạnh tác động nghiêm trọng trong nước, lượng khói độc khổng lồ từ các đám cháy tại Indonesia cũng đang tiếp tục bị gió thổi lan sang lãnh thổ các nước láng giềng như Malaysia và Singapore.