Ông Kanda Masato tái đắc cử chức Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á

ANTD.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo, ông Kanda Masato, người Nhật Bản, đương kim Chủ tịch của ngân hàng này đã tái đắc cử với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Kanda Masato, đương kim Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tái đắc cử với nhiệm kỳ 5 năm. Ảnh: NHK

Ngân hàng ADB có trụ sở tại Manila (Philippines), được thành lập nhằm giúp giảm nghèo và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á. Ông Kanda nhậm chức Chủ tịch ADB hồi tháng 2-2025.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch lần này, ông đã nhận được sự nhất trí ủng hộ của hội đồng thống đốc để tiếp tục giữ chức Chủ tịch ADB nhiệm kỳ mới.

Ông Kanda cho biết những cú sốc làm rung chuyển châu Á và Thái Bình Dương đồng nghĩa với việc ADB “phải là chiếc mỏ neo ổn định của khu vực”. “Chúng ta phải hành động nhanh chóng với quy mô mà các nước thành viên cần để bảo vệ mọi người hiện nay đồng thời giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ tiếp theo”, ông nói.

Ông Kanda vốn là chuyên gia tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản từ năm 2021 đến 2024. Ông đã chỉ đạo việc can thiệp quy mô lớn vào thị trường ngoại hối để kiềm chế việc đồng yên mất giá ở mức kỷ lục.

Nhiệm kỳ hiện nay của ông Kanda sẽ kết thúc vào tháng 11 đồng thời cũng là thời điểm nhiệm kỳ mới bắt đầu. Ông là ứng cử viên duy nhất được đề cử trong cuộc bầu Chủ tịch ADB lần này.