Công suất điện mặt trời của Trung Quốc lần đầu vượt điện than

ANTD.VN - Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận công suất điện mặt trời vượt công suất nhiệt điện than, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một nhà máy điện mặt trời ở Đôn Hoàng, Trung Quốc

Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), tính đến cuối tháng 7-2026, tổng công suất điện mặt trời lắp đặt của nước này đạt 1,286 tỷ kW, cao hơn mức 1,285 tỷ kW của các nhà máy nhiệt điện than.

Đây là lần đầu tiên điện mặt trời trở thành nhóm nguồn điện có công suất lắp đặt lớn nhất tại Trung Quốc.

NEA nhận định sự phát triển nhanh chóng của điện mặt trời đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch của Trung Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện mặt trời của Trung Quốc đạt 802,4 tỷ kWh, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 1/8 tổng sản lượng điện của cả nước.

Dù vẫn là nguồn điện truyền thống chủ lực trong nhiều thập niên, tỷ trọng của nhiệt điện than trong cơ cấu điện năng Trung Quốc đang có xu hướng giảm dần.

Là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã cam kết đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào than đá, nguồn nhiên liệu được xem là tác nhân chính gây phát thải khí carbon.

Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, riêng năm 2025, nước này đã bổ sung kỷ lục 315 GW công suất điện mặt trời và 119 GW điện gió. Hai lĩnh vực này chiếm hơn 80% tổng công suất phát điện mới được lắp đặt trong năm.