Tàu hàng bị chìm sau va chạm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, 10 thuyền viên mất tích

ANTD.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tàu hàng bị chìm sau khi va chạm với một tàu khác ở ngoài khơi Istanbul, khiến 10 thuyền viên mất tích.

Tàu Tugberk İmamoglu bị chìm sau vụ va chạm với tàu Alsu (ảnh)

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thống đốc Istanbul cho hay, vụ va chạm xảy ra lúc 3h sáng 2-9 trên Biển Marmara, cách Silivri - một khu vực ngoại ô ở thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này - hơn 32 km về phía Nam.

Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết đã mất liên lạc với thủy thủ đoàn của tàu Tugberk İmamoglu sau vụ va chạm với tàu Alsu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Alsu dường như không bị hư hại.

Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng một chiếc xuồng cứu sinh và các mảnh vỡ khác của tàu Tugberk İmamoglu đã được tìm thấy, nhưng không có dấu vết nào của 10 thuyền viên.

Bản đồ mô tả vị trí Biển Marmara. Nguồn: Aljazeera

“Nhận định ban đầu cho thấy tàu Tugberk İmamoglu bị chìm vì tàu không phản hồi bất kỳ tín hiệu liên lạc nào và điện thoại di động của các thuyền viên trên tàu đều không có người trả lời”, Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

“Có 10 người trên tàu, bao gồm cả thuyền trưởng”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu nói, “Tất cả họ đều là người Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nói rằng con tàu đã chìm rất nhanh, chỉ trong vòng 11 phút. Chưa tìm thấy ai còn sống”.

Tàu Tugberk İmamoglu dài 90 mét đang trên hành trình từ cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ đến Eregli ở Biển Đen. Theo trang Marine Traffic, tàu Alsu dài 91 mét đang di chuyển từ Kocaeli, phía đông Istanbul, đến Aliaga trên bờ Biển Aegean.

Các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Eo biển Bosphorus và Eo biển Dardanelles, nằm trong những tuyến đường vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới, với hàng trăm nghìn lượt tàu thuyền qua lại giữa Địa Trung Hải và Biển Đen mỗi năm.