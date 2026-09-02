Một tuần sau thảm họa lũ quét tại Nepal-Trung Quốc: Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

ANTD.VN - Một tuần sau khi xảy ra lũ quét tại biên giới Nepal và Trung Quốc, nỗ lực cứu hộ người dân bị ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Cảnh hoang tàn sau trận lũ quét thảm khốc tại Nepal. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức phụ trách công tác quản lý thảm họa tại Nepal, tính đến ngày 1-9, 1.050 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 3.900 người vẫn đang mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tại phía Trung Quốc có 16 người thiệt mạng và hơn 540 người mất tích.

Giới chức Nepal cho biết nhiều địa phương bị ảnh hưởng vẫn chưa có điện và thông tin liên lạc. Người dân tại một số khu vực bị mắc kẹt do lũ quét cuốn trôi hoặc làm hư hỏng đường sá và cầu. Việc thiếu máy móc hạng nặng đang cản trở công tác dọn dẹp bùn đất, đồng thời hoạt động cứu hộ bằng trực thăng cũng gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Nepal đang triển khai khoảng 20.000 nhân viên, trong đó có quân đội và cảnh sát, để tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Hơn 630 người trong đó có nhân viên tại các nhà máy thủy điện tại các huyện Rasuwa và Nuwakot, miền Trung Nepal, vẫn đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà và đường hầm.

Dự báo mưa sẽ tiếp tục tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong suốt tuần này. Các nhân viên cứu hộ đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, chẳng hạn như nước sông tràn bờ.

Hơn 100 thi thể nạn nhân đã được đưa đến nhà xác tại một bệnh viện ở Thủ đô Kathmandu của Nepal. Bệnh viện cho biết có thể tiếp nhận tới khoảng 150 thi thể. Nếu vượt quá giới hạn này, họ sẽ phải chuyển số thi thể đến những cơ sở khác.

Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân mà thi thể bị hư hại nghiêm trọng. Đến nay, mới chỉ xác định được danh tính của khoảng 10% số nạn nhân.