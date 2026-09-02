Nhật Bản và Mỹ nhất trí phối hợp ổn định tỷ giá đồng yên

ANTD.VN - Nhật Bản và Mỹ nhất trí rằng sự biến động “có trật tự” của đồng yên đóng vai trò thiết yếu đối với ổn định tài chính toàn cầu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp trong bối cảnh đồng tiền Nhật Bản suy yếu trở lại sau đợt can thiệp chung quy mô lớn cách đây một tháng.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đưa ra thông tin trên sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 31-8 tại thành phố Asheville, bang North Carolina, Mỹ.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo bà Katayama, hai bên xác nhận các nỗ lực phối hợp liên tục giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chung là duy trì hoạt động ổn định của thị trường ngoại hối và tài chính quốc tế.

Tokyo cũng giữ nguyên lập trường sẵn sàng có hành động quyết đoán nếu thị trường xuất hiện những biến động hỗn loạn không phản ánh các yếu tố kinh tế cơ bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết bà đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ về ý nghĩa của đợt can thiệp chung trên thị trường ngoại hối hồi cuối tháng 7.

Tuy nhiên, bà từ chối bình luận liệu diễn biến gần đây của đồng yên có thể được xem là “có trật tự” hay không, với lý do rất khó xác định đầy đủ những yếu tố đang tác động đến tỷ giá.

Đồng yên suy yếu kéo dài đang trở thành bài toán khó đối với Chính phủ Nhật Bản

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cũng đã gặp ông Bessent tại Asheville. Thị trường hiện dự báo BOJ có thể tăng lãi suất trong tháng 9 nhằm kiềm chế lạm phát và thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến đồng yên mất giá kéo dài.

Ngày 31-7, Nhật Bản và Mỹ đã thực hiện đợt mua vào đồng yên chung đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, sau khi đồng tiền Nhật Bản giảm xuống gần mức 164 yên đổi 1 USD, thấp nhất trong khoảng 40 năm.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết Tokyo đã chi mức kỷ lục 15.400 tỷ yên, tương đương khoảng 96 tỷ USD, để hỗ trợ tỷ giá trong vòng một tháng.

Mặc dù hoạt động can thiệp ban đầu giúp đồng yên phục hồi, hiệu quả sau đó dần suy giảm. Đến cuối tháng 8-2026, đồng tiền Nhật Bản đã mất toàn bộ mức tăng đạt được sau đợt can thiệp và tiếp tục trượt qua ngưỡng tâm lý 160 yên đổi 1 USD.

Diễn biến này làm gia tăng khả năng Tokyo và Washington phải cân nhắc thêm biện pháp hỗ trợ nếu tỷ giá tiếp tục biến động mạnh.

Đồng yên suy yếu kéo dài đang trở thành bài toán khó đối với Chính phủ Nhật Bản. Trong khi tỷ giá thấp tạo lợi thế cho các doanh nghiệp xuất khẩu, chi phí nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu và lương thực lại tăng mạnh, gây thêm sức ép lạm phát và làm suy giảm sức mua của các hộ gia đình.

Đối với Mỹ, biến động cực đoan của đồng yên cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu và đẩy lãi suất dài hạn tăng cao.

Điều này đồng nghĩa chi phí vay mua nhà, ô tô và các khoản tín dụng khác của người dân Mỹ có nguy cơ trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần.