Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ cập cảng Thái Lan

ANTD.VN - Sáng 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ - vốn là tâm điểm của những tranh cãi về điều kiện sinh hoạt trên tàu sau nhiều tháng lênh đênh trên biển trong chiến dịch gây sức ép lên Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã cập cảng tại Thái Lan.

Các phóng viên đang chờ đợi chụp ảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngoài khơi cảng Laem Chabang, gần thành phố Pattaya của Thái Lan, sau hơn 270 ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: AFP/Getty Images

Những thông tin về điều kiện sống xuống cấp và sức khỏe tinh thần sa sút của thủy thủ đoàn đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu và làm dấy lên làn sóng chỉ trích các hành động của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông.

Lực lượng an ninh Thái Lan đã được triển khai dày đặc tại cảng Laem Chabang, gần Pattaya, phía Nam Thủ đô Bangkok, nơi thủy thủ đoàn gồm 5.000 người của tàu sân bay USS Abraham Lincoln cập cảng vào sáng 2-9 sau hơn 270 ngày hoạt động trên biển.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: AFP/Getty Images

Con tàu khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân này rời California (Mỹ) vào tháng 11-2025 để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đông, nhưng sau đó được điều đến Trung Đông ngay trước khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran cách đây 6 tháng.

Chính quyền thành phố nghỉ dưỡng Pattaya đã tăng cường an ninh để chuẩn bị chào đón các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ. Theo Đại tá Anek Srathongyoo, một chỉ huy cảnh sát thành phố Pattaya, các thủy thủ sẽ lên bờ theo từng nhóm khoảng 50 người. Ông Poramase Ngampiches, Thị trưởng Pattaya, cho biết các chuyến xe buýt đã được bố trí để đưa đón thủy thủ cho đến khi tàu sân bay rời đi vào ngày 6-9.