Thủ đô Bangkok ngưng cấp phép trung tâm dữ liệu mới do lo ngại an ninh và hạ tầng

ANTD.VN - Chính quyền Thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa ra quyết định tạm dừng cấp phép cho tất cả các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn mới, nhằm rà soát các quy định pháp lý, kiểm soát nguy cơ tích trữ nhiên liệu và giảm áp lực lên hệ thống điện, nước.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt phát biểu sau cuộc họp ngày 2-9

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp khẩn với Bộ Năng lượng cùng các cơ quan quản lý điện lực và cấp nước đô thị ngày 2-9.

Chính quyền thành phố quyết định hoãn phê duyệt 3 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn và không tiếp nhận thêm hồ sơ mới cho đến khi hoàn thiện khung pháp lý cập nhật.

Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh Bộ Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan (DES) cảnh báo hàng loạt trung tâm dữ liệu đang hoạt động chui hoặc tự ý thay đổi công năng từ kho bãi thương mại sang trung tâm dữ liệu để "lách" quy hoạch đô thị.

Trung tâm dữ liệu Edgnex trên đường Rama IX-Srinakarin ở khu vực Suan Luang

Cơ quan chức năng vừa phát hiện một trung tâm dữ liệu tại khu vực Bang Kapi lén lút tích trữ tới gần 429.000 lít dầu diesel làm nguồn điện dự phòng - quy mô gây nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm đối với các khu dân cư lân cận.

Lo ngại về tình trạng quá tải hạ tầng cũng là lý do then chốt. Dù các trung tâm dữ liệu hiện hữu chỉ tiêu thụ trung bình khoảng 8 Megawatt điện và 7.800 m3 nước mỗi tháng, sự bùng nổ của các siêu dự án phục vụ AI và điện toán đám mây đe dọa sẽ ngốn lượng tài nguyên khổng lồ, cạnh tranh trực tiếp với nhu cầu dân sinh.

Thống đốc Chadchart khẳng định Thủ đô Bangkok sẽ siết chặt định danh pháp lý đối với loại hình công trình này, đồng thời Bộ Năng lượng Thái Lan cũng tạm dừng cấp phép cho các bồn chứa nhiên liệu dự phòng lớn cho đến khi ban hành xong quy chuẩn an toàn mới.