Ba con sư tử chết tại sở thú ở Tokyo, nghi bị sốc nhiệt

ANTD.VN - Một sở thú ở Tokyo (Nhật Bản) cho biết 3 con sư tử đã chết, các bác sĩ thú y nghi ngờ chúng bị sốc nhiệt.

Ảnh: NHK

Vào giữa tháng 7 vừa qua, 10 trong số 16 con sư tử tại Công viên Động vật Tama bị ốm, trong đó có những con không thể đứng dậy và một số con bỏ ăn.

Mặc dù các nhân viên đã cố gắng điều trị bằng cách làm mát cơ thể và cho dùng thuốc, một con sư tử cái 3 tuổi đã chết vào ngày 28-7. Tiếp đó là một con sư tử cái 11 tuổi vào ngày 31-7 và một con sư tử cái 15 tuổi vào ngày 2-8.

Sở thú cho biết nguyên nhân tử vong sẽ chưa thể xác định được cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm bệnh lý cho thấy cả ba con sư tử đều bị mất nước toàn thân và suy đa tạng. Hiện vẫn còn 3 con sư tử khác đang được điều trị.

Sở thú coi đây là sự việc nghiêm trọng và sẽ tiếp tục điều trị cho những con sư tử còn lại cũng có triệu chứng, đồng thời giám sát tình trạng sức khỏe của chúng. Sở thú cho biết hiện vẫn chưa quyết định thời điểm mở cửa trở lại khu chuồng sư tử.