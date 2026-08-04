An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Ba con sư tử chết tại sở thú ở Tokyo, nghi bị sốc nhiệt

0 bình luận
Tuấn Anh

ANTD.VN - Một sở thú ở Tokyo (Nhật Bản) cho biết 3 con sư tử đã chết, các bác sĩ thú y nghi ngờ chúng bị sốc nhiệt.

su-tu.jpg
Ảnh: NHK

Vào giữa tháng 7 vừa qua, 10 trong số 16 con sư tử tại Công viên Động vật Tama bị ốm, trong đó có những con không thể đứng dậy và một số con bỏ ăn.

Mặc dù các nhân viên đã cố gắng điều trị bằng cách làm mát cơ thể và cho dùng thuốc, một con sư tử cái 3 tuổi đã chết vào ngày 28-7. Tiếp đó là một con sư tử cái 11 tuổi vào ngày 31-7 và một con sư tử cái 15 tuổi vào ngày 2-8.

Sở thú cho biết nguyên nhân tử vong sẽ chưa thể xác định được cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm bệnh lý cho thấy cả ba con sư tử đều bị mất nước toàn thân và suy đa tạng. Hiện vẫn còn 3 con sư tử khác đang được điều trị.

Sở thú coi đây là sự việc nghiêm trọng và sẽ tiếp tục điều trị cho những con sư tử còn lại cũng có triệu chứng, đồng thời giám sát tình trạng sức khỏe của chúng. Sở thú cho biết hiện vẫn chưa quyết định thời điểm mở cửa trở lại khu chuồng sư tử.

Theo NHK

Tin liên quan

Từ khóa:

#sư tử #sở thú #Tokyo #sốc nhiệt

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng