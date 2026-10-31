Tăng "độ phủ sóng" của hàng Việt tại các kênh phân phối

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình "Người Việt vì hàng Việt" sẽ mở rộng phạm vi "phủ sóng" của hàng Việt

Theo Quyết định, chương trình quán triệt định hướng tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 05/4/2026; trong đó xác định người tiêu dùng Việt Nam là trung tâm, năng lực sản xuất trong nước và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là nền tảng.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia chương trình phải có xuất xứ Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật chuyên ngành, tiêu chuẩn công bố áp dụng và yêu cầu về đo lường, chất lượng. Trên cơ sở đó, bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” được xây dựng thống nhất, gắn với các tiêu chí về năng suất, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và truy xuất nguồn gốc. Đây sẽ là căn cứ giúp người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn và xác minh sản phẩm đáp ứng tiêu chí của Chương trình.

Chương trình hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực xuyên suốt chuỗi giá trị. Chương trình cũng đặt thị trường trong nước ở vị trí mục tiêu chiến lược, thị trường quốc tế là động lực mở rộng.

Về mục tiêu cụ thể, chương trình đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14 - 15%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500 - 14.000 nghìn tỷ đồng.

Cùng với mở rộng quy mô thị trường, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước được đặt mục tiêu đạt trên 80%; tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%. Tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt Nam trong một số ngành sản xuất phấn đấu đạt bình quân 65 - 75% tổng nhu cầu thị trường nội địa; doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt tăng bình quân 12 - 15%/năm.

Các mục tiêu cũng tập trung vào mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Theo đó, trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung - cầu hàng Việt theo ngành hàng ưu tiên hằng năm; tổ chức “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt” định kỳ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam; tối thiểu 100 doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu tiên phong.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, chương trình đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên ngành hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử lớn. Doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 23 - 25%/năm, đạt khoảng 93 - 97 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 18 - 19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Để hỗ trợ các mục tiêu này, bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” sẽ được hoàn thiện trên cơ sở tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và quy định chuyên ngành, tiệm cận thông lệ quốc tế. Việc truy xuất nguồn gốc được triển khai phù hợp quy định pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng và quy định chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan.