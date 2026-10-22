Ronaldo có hành động ấm áp gửi tới đàn em

ANTD.VN - Mới đây, Cristiano Ronaldo vừa có một hành động đẹp đối với người đàn em Kvaratskhelia. Nghĩa cử của ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận được sự tán thành của đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới.

Theo đó, Ronaldo được cho là đã có lời thăm hỏi và động viên Kvaratskhelia ở dưới bài đăng trên trang cá nhân của cầu thủ người Georgia, với nội dung tạm dịch ra tiếng Việt như sau: "Những cuộc chiến khắc nghiệt nhất trong bóng đá đôi khi lại là những cuộc chiến mà chẳng ai nhìn thấy. Tôi hiểu cảm giác ấy, Kvara. Nhưng đừng bao giờ quên điều gì đã đưa cậu đến được ngày hôm nay. Và cũng đừng để một khoảnh khắc khó khăn khiến cậu nghi ngờ về những gì mình còn có thể vươn tới. Hãy luôn giữ ngọn lửa ấy cháy trong tim. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn đang chờ cậu ở phía trước".

Kvaratskhelia đang trong một khoảng thời gian đầy khó khăn (Ảnh: Getty Images)

Lời động viên ấy của Ronaldo xuất hiện sau khi Kvaratskhelia nhận tin dữ về chấn thương gặp phải trong trận PSG đối đầu Barcelona. Cầu thủ người Georgia bị đứt dây chằng chéo trước và sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới. Theo chẩn đoán, ngôi sao của Paris Saint Germain sẽ phải nghỉ thi đấu hết phần còn lại của mùa giải.

Biến cố này là một cú sốc lớn đối với Kvaratskhelia. Trong bối cảnh ấy, lời động viên của một đàn anh đi trước như Ronaldo không chỉ có tác dụng xoa dịu tinh thần của cầu thủ này, mà còn là một hành động tiếp thêm sức mạnh cho anh trong quá trình điều trị và hồi phục. Cần biết rằng, đứt dây chằng chéo trước là nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ, đặc biệt đối với những cá nhân thi đấu ở các vị trí yêu cầu tốc độ hay khả năng xoay trở trong không gian hẹp như tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh, …

Lời động viên chân thành của Ronaldo là nguồn động viên tinh thần to lớn với Kvaratskhelia (Ảnh: Getty Images)

Chấn thương của ngôi sao người Georgia cũng khiến Paris Saint Germain chịu tổn thất nặng nề. Bởi từ lâu, anh đã được đánh giá là một trong những mảnh ghép nguy hiểm nhất trong tam tấu Doue – Dembele – Kvara mà HLV Luis Enrique dày công gây dựng.