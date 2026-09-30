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Thế giới

Rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga, 6 người thiệt mạng

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại vùng Amur thuộc Viễn Đông của Nga, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

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Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga. Ảnh: Sputnik

Thành viên phi hành đoàn bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin thêm rằng chiếc máy bay này không mang theo vũ khí và đã rơi tại một khu vực không có người sinh sống.

Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được thiết kế từ thời Liên Xô và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952, Tu-95 vẫn là máy bay động cơ cánh quạt được sản xuất nhanh nhất thế giới.

Nga đã sử dụng rộng rãi loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa này để phóng tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu tại Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Các máy bay ném bom này là một phần trong “bộ ba hạt nhân” của Nga và có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn nhiệt hạch.

Theo RT

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