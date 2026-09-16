Nhật Bản: Máy bay trinh sát 110 triệu USD mất liên lạc, nghi rơi xuống biển

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) cho biết, máy bay trinh sát không người lái Global Hawk có thể đã gặp nạn sau khi các mảnh vỡ được tìm thấy trôi dạt trên biển ngoài khơi tỉnh Tottori.

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Nhật Bản. Ảnh minh họa: NHK

ASDF đã mất liên lạc với chiếc máy bay nói trên khi nó đang bay trên vùng biển quốc tế, cách tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía Bắc vào khoảng 13h chiều 15-9. Lực lượng này cho biết phi cơ đã biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm đó.

Máy bay này đóng tại Căn cứ Không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. ASDF nói rằng chiếc Global Hawk đã cất cánh từ căn cứ vào khoảng 10h20 sáng 15-9, và không thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào thời điểm đó. Mục đích của chuyến bay hiện chưa được công bố.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết đã tìm thấy thứ dường như là một phần của chiếc máy bay mất tích ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori.

Tham mưu trưởng ASDF, ông Morita Takehiro, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15-9 rằng vẫn còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ nỗ lực hết sức để xử lý tình huống.

Global Hawk là loại máy bay trinh sát không người lái có chiều dài khoảng 15 mét, cao 5 mét và sải cánh rộng 40 mét. Nó có khả năng bay liên tục trong khoảng 36 giờ và thực hiện các nhiệm vụ giám sát từ độ cao khoảng 20.000 mét nhờ sử dụng camera hồng ngoại độ phân giải cao.

Nhật Bản bắt đầu mua sắm các máy bay Global Hawk từ năm tài chính 2015 nhằm tăng cường năng lực giám sát. Hiện có 3 chiếc Global Hawk đang được triển khai tại Căn cứ Không quân Misawa. Mỗi chiếc máy bay được cho là có giá khoảng 17 tỷ yên, tương đương 110 triệu USD.