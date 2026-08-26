Nga bác cáo buộc tấn công mạng, can thiệp bầu cử Tổng thống Pháp

ANTD.VN - Nga bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đứng sau những cuộc tấn công mạng và hoạt động can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, cho rằng đây là những cáo buộc thiếu căn cứ và mang động cơ chính trị.

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Ngày 25-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Matxcơva không chấp nhận những cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công mạng cũng như can thiệp vào tiến trình bầu cử tại Pháp.

Theo bà Zakharova, những cáo buộc nhằm vào Nga là “vô căn cứ” và mang động cơ chính trị. Bà cho rằng đối với nhiều ứng cử viên, việc đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về đối phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” đang trở thành một phần trong chương trình tranh cử.

Trước đó, Viginum - cơ quan của Chính phủ Pháp phụ trách chống can thiệp kỹ thuật số từ nước ngoài - cho biết trong mùa hè năm nay đã phát hiện một số chiến dịch thông tin sai lệch mà cơ quan này cho là có liên quan đến các mạng lưới “thân Nga”.

Ngày 17-7-2026, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu Đại biện lâm thời Nga tại Pháp Alexander Zezyulin liên quan đến vấn đề trên.

Tại cuộc làm việc, ông Zezyulin cũng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng phía Pháp không đưa ra được căn cứ và bằng chứng thuyết phục.