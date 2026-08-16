ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo vào ngày 15-8, là ngày hàng năm Nhật Bản tưởng niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: NHK

Thay vào đó, bà Takaichi đã dùng một khoản tiền cá nhân để gửi lễ tới đền với tư cách là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền. Khoản tiền lễ trên được Tổng thư ký LDP Suzuki Shunichi mang tới khi viếng đền cùng hai quan chức cấp cao khác của đảng vào ngày 15-8.

Bà Takaichi được cho là đã cân nhắc những ảnh hưởng ngoại giao có thể phát sinh nếu bà tới thăm đền. Trong số các yếu tố được bà cân nhắc có thể bao gồm việc tập trung ứng phó với hậu quả của trận động đất lớn ở tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản, vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trước khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản, hàng năm bà Takaichi đều đi viếng đền Yasukuni. Tuy nhiên, bà đã không viếng đền trong lễ hội mùa thu vào tháng 10 năm ngoái, diễn ra vào thời điểm sau khi bà được bầu làm Chủ tịch LDP, ngay trước khi bà nhậm chức Thủ tướng. Bà cũng không tới viếng đền trong lễ hội mùa xuân vào tháng 4 năm nay.

Đền Yasukuni thờ những người Nhật thiệt mạng trong chiến tranh. Trong số đó có các lãnh đạo bị kết án phạm tội ác chiến tranh.