'Nổ' có khả năng lo thủ tục xuất khẩu cau khô để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, thành phố Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5-2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa.

Mặc dù không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ Hải quan, Biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể “lo” thủ tục xuất khẩu cau khô qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, đồng thời yêu cầu vợ chồng anh C. chuyển tiền.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Trương Minh Hiếu.

Từ ngày 28/5 - 30/8/2025, vợ chồng anh C. đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng số 5,3 tỷ đồng. Để củng cố lòng tin, Hiếu dựng lên các “mối quan hệ” không có thật, liên tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ công việc và làm giả biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng. Sau khi hành vi bị phát hiện, Hiếu chỉ hoàn trả được một phần số tiền, còn 3,2 tỷ đồng chưa thể hoàn trả. Số tiền nhận được, Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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