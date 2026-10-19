Những “bóng hồng” Cảnh sát ma tuý: Vững nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kết hợp tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ với các hoạt động sẻ chia, động viên nữ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Chiều 19/10, Hội Phụ nữ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.



Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thế Nhật, Phó Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội phát biểu chúc mừng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng, Thượng tá Nguyễn Thế Nhật, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể hội viên, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích của nữ cán bộ, chiến sĩ trong công tác chuyên môn và hoạt động Hội.

Đồng chí nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất người phụ nữ Công an nhân dân, vừa chu toàn việc gia đình, vừa tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Ban chỉ huy Phòng tặng lẵng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Công an nhân dân. Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2026 được giới thiệu qua phim tư liệu, tái hiện những dấu ấn của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát địa bàn và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, đại diện Ban Chỉ huy Phòng, các đội công tác, cơ sở cai nghiện ma túy và Đoàn Thanh niên đã tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ. Ban Tổ chức cũng trao quà lưu niệm tới đại diện Ban Phụ nữ Công an TP Hà Nội và động viên các hội viên có thành tích xuất sắc.

Cũng trong ngày 19/10, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng được Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP lan tỏa tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội.



Tiết mục văn nghệ ca ngợi về người mẹ do chính cán bộ chiến sĩ và các nữ học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 phối hợp biểu diễn

Không khí buổi gặp mặt thêm ấm áp với những tiết mục văn nghệ ca ngợi tình mẫu tử, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam do cán bộ, chiến sĩ và nữ học viên phối hợp biểu diễn. Những lời ca, tiếng hát không chỉ tạo sự gắn kết mà còn mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần cho các học viên trên hành trình điều trị, rèn luyện.

Chia sẻ tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng nhấn mạnh, trong môi trường giáo dục đặc thù, sự kiên trì, tinh tế và cách ứng xử chuẩn mực, nhân văn của cán bộ nữ có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ rào cản tâm lý, giúp học viên từng bước thay đổi nhận thức, hành vi. Công tác hỗ trợ nữ học viên cần tiếp tục chú trọng giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, củng cố niềm tin, tạo điều kiện để chị em tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 trao quà cho các học viên nữ đạt giải trong cuộc thi Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại đơn vị

Những bó hoa tươi thắm cùng các phần quà ý nghĩa được trao tận tay nữ học viên, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội. Xúc động trước tình cảm ấy, nhiều học viên bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện, vượt qua mặc cảm, hướng tới cuộc sống tích cực hơn.

Lãnh đạo Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 1 trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hội Phụ nữ Phòng, đồng thời động viên các học viên biết trân trọng giá trị bản thân, lấy tình yêu gia đình làm điểm tựa, quyết tâm vượt qua khó khăn để làm lại cuộc đời.

Hoạt động chào mừng ngày 20/10 tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 3 Hà Nội



Trước đó, chiều 17/10, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Duyên dáng áo dài – Phụ nữ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3”.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ trong môi trường công tác đặc thù, nhiều khó khăn. Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài”, được phát động từ ngày 10 đến 15/10/2026, thu hút 4 đội thi tham gia.

Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ

Trong tà áo dài truyền thống, các hội viên tự tin thể hiện vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh nét đẹp người phụ nữ mà còn thể hiện tình yêu nghề, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết trong đơn vị mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, động lực để mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất bản lĩnh, tự tin, nhân ái, duyên dáng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.