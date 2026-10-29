Nhìn lại chặng đường 60 năm phát triển của văn học nghệ thuật Thủ đô

ANTD.VN - 60 năm qua, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển các tổ chức hội và tập hợp văn nghệ sĩ để phát triển toàn diện các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

Sáng ngày 20-10, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Văn học, nghệ thuật Thủ đô - 60 năm xây dựng và phát triển ” nhằm đánh giá những thành tựu, hạn chế; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và phát triển Văn học, nghệ thuật Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cho biết, từ một Chi hội Văn nghệ, hình thành tháng 10 - 1966, thành một Hội Văn nghệ mang tính tổng hợp rồi dần mở rộng thành quy mô một Hội Liên hiệp có 9 Hội chuyên ngành, Hội đi qua một quá trình phát triển 60 năm. Văn học nghệ thuật Thủ đô đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nền văn học, nghệ thuật nước nhà: luôn gắn bó với dân tộc, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội; qua đó bắt nhịp, cổ vũ, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Hội thảo là một lần nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội

Trong hơn 4.500 hội viên, tới nay, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã có 53 hội viên được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 165 hội viên được phong tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, hơn 1.000 hội viên được Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương, 152 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 356 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, 12 hội viên được tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 28 hội viên được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú; 19 hội viên được phong tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Nhà văn Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Hà Nội nhận xét, các giải thưởng văn học nghệ thuật nội bộ đến giải thưởng Thăng Long của thành phố và giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam… đã chứng minh sự lớn mạnh về chất lượng của lực lượng văn học nghệ thuật Hà Nội. Một mặt, những tác phẩm, những công trình nghiên cứu văn hoá Hà Nội phản ánh cuộc sống Hà Nội đã đạt tới mức nghệ thuật nhất định. Mặt khác những tài năng được rèn luyện ở Hà Nội đã vững vàng tiếp nối thành dòng chủ lưu cho lực lượng văn nghệ cả nước.

Không chỉ đề cập tới thành tựu, hội thảo còn chỉ ra những tồn tại của văn học nghệ thuật Hà Nội thời gian qua. Đó là thực tế, một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống, có biểu hiện xa lánh những vấn đề về công cuộc đổi mới của đất nước, chạy theo các đề tài giải trí bình thường, chiều theo thị hiếu của một bộ phận công chúng, ít quan tâm đến chức năng giáo dục.

Trong một số trường hợp, có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt tối, tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc hoặc bị các thế lực thù địch lợi dụng, đã sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước...

Tác phẩm "Nhớ một chiều Tây Bắc" của họa sĩ Phan Kế An từng đoạt giải tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1955 và hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Nguồn ảnh: VNFAM

Trước thực trạng này, các đại biểu cho rằng cần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động văn học, nghệ thuật. Đây là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh thế hệ văn nghệ sĩ kế cận còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cần tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về nhiều đề tài phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhấn mạnh tới việc đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động văn học, nghệ thuật. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về lĩnh vực văn học, nghệ thuật đến toàn thể hội viên để định hướng, nâng cao nhận thức, tạo động lực và tư duy sáng tạo cho hội viên và các văn nghệ sỹ; nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.