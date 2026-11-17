ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đưa lãi suất tiền gửi về 0%/năm tại toàn bộ các kỳ hạn; hạn mức giao dịch chuyển tiền nhanh online cũng giảm về chỉ còn 20 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, theo biểu lãi suất mới công bố, được áp dụng từ ngày 16/11/2026, toàn bộ các kỳ hạn tiết kiệm tại SCB đều có mức lãi suất là 0%/năm, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi online.

Như vậy, khách hàng gửi tiết kiệm tại SCB từ thời điểm nêu trên sẽ hoàn toàn không được hưởng lãi suất.

Biểu lãi suất huy động mới tại SCB

Đây là lần hạ mạnh lãi suất huy động thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng khoảng 20 ngày. Hồi cuối tháng 10, ngân hàng này đã giảm mạnh lãi suất các khoản tiền gửi, dao động chỉ trong khoảng 0,1-0,7%/năm.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, SCB cũng vừa thay đổi hạn mức chuyển tiền nhanh trên ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking xuống chỉ còn tối đa 20 triệu đồng/ngày. Ngân hàng cho biết động thái này nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước nguy cơ gian lận và chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, SCB cũng đã rốt ráo thực hiện thu hẹp mạng lưới, đóng cửa hàng loạt điểm giao dịch trên toàn quốc. Hiện SCB chỉ còn 3 điểm giao dịch tại TP.HCM, hoàn toàn không hiện diện tại các địa phương khác.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh SCB đang được Ngân hàng Nhà nước đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022. Trong thời gian này, ngân hàng tập trung xử lý các tồn tại, yếu kém và tái cơ cấu hoạt động. Hiện ngân hàng đang tập trung vào các giải pháp để xử lý các tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Trong một cập nhật gần đây nhất, SCB cho biết đã gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng để xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản thuộc hai bản án.

Đối với những tài sản có giá trị lớn, hồ sơ pháp lý phức tạp hoặc liên quan đến nhiều bên, ngân hàng cho biết đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan liên quan.

Ngân hàng cho biết đã thu nợ, khắc phục nghĩa vụ nợ thuộc Bản án 157 và Bản án 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đối với các khoản dư nợ tín dụng nằm ngoài phạm vi hai bản án, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng bao gồm nợ gốc, lãi và phí.