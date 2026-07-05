Nhật Bản thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia, tăng cường an ninh

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tình báo Quốc gia vào cuối tháng 7 này.

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc họp Thượng viện

Đây là bước đi chiến lược nhằm thiết lập "tháp điều khiển" tối cao, thống nhất các dòng chảy thông tin mật và nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gián điệp, xâm nhập từ nước ngoài.

Cơ quan này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cục diện an ninh quốc gia của Tokyo.

Phiên họp thiết lập bộ máy của Hội đồng Tình báo Quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 31-7. Cơ quan quyền lực này được vận hành dựa trên sắc lệnh lập pháp vừa được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn hồi tháng 5-2026. Đây là chương trình hành động then chốt do Thủ tướng Sanae Takaichi, chính trị gia có quan điểm cứng rắn đối với các mối đe dọa an ninh nội địa và đối ngoại thúc đẩy.

Song song với tiến trình này, Cục Tình báo Quốc gia cũng sẽ chính thức kích hoạt hoạt động với vai trò là Ban Thư ký trực thuộc hội đồng, chịu trách nhiệm kết nối, điều phối thông tin tình báo tác chiến giữa các bộ, ngành.

Cơ cấu chỉ huy của Hội đồng Tình báo Quốc gia thể hiện tính tập quyền tối đa. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao nhất.

Thành viên cốt cán gồm 9 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan đặc trách an ninh, bao gồm Chánh văn phòng Nội các, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Mục tiêu chiến lược là nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý chống gián điệp.

Ngay sau phiên họp định hình bộ máy, chính quyền của Thủ tướng Takaichi sẽ thành lập một ủy ban chuyên gia an ninh để xây dựng bộ khung cho Đạo luật Chống gián điệp mới.

Dự luật này dự kiến sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào kỳ họp thường kỳ năm sau, nhằm thiết lập các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với hành vi làm lộ lọt bí mật nhà nước và hoạt động tình báo bất hợp pháp của các thế lực nước ngoài.