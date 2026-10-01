Nhật Bản lần đầu tiên tổng kiểm tra các quán cà phê động vật

ANTD.VN - Nhật Bản bắt đầu cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên đối với các quán cà phê động vật, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về điều kiện nuôi nhốt, nguy cơ lây bệnh và hoạt động kinh doanh các loài hoang dã quý hiếm.

Nhân viên của quán cà phê Harry Hedgehog ở Tokyo cho khách xem con nhím

Cuộc khảo sát do Bộ Môi trường Nhật Bản triển khai, sẽ thống kê số cơ sở đang hoạt động, chủng loại và nguồn gốc động vật, điều kiện nuôi giữ, biện pháp vệ sinh cũng như cách khách hàng tiếp xúc với động vật.

Phạm vi rà soát bao gồm cả các quán nuôi chó, mèo và những cơ sở trưng bày động vật ngoại lai như rái cá, cú, cáo fennec, khỉ, chuột chũi marmot hoặc bò sát...

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định đối với động vật, nhà chức trách có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.

Mô hình cà phê động vật ngày càng phổ biến tại Nhật Bản và trở thành điểm thu hút cả khách trong nước lẫn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, nước này hiện thiếu tiêu chuẩn riêng áp dụng cho loại hình kinh doanh này, đặc biệt đối với việc chăm sóc và cho khách tiếp xúc trực tiếp với động vật ngoại lai.

Bé gái Rino Kakinuma, 7 tuổi chơi đùa với những chú chó tại quán cà phê Dog Heart ở Tokyo

Ông Takuya Ishikawa, quan chức Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết các tổ chức bảo vệ động vật và thành viên hội đồng tư vấn của chính phủ đã nhiều lần nêu lo ngại về hoạt động của những cơ sở trên.

Theo nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Đại học Hokkaido, khoảng 80 quán cà phê động vật hoang dã được đăng ký tại Tokyo và Osaka, trong đó khoảng 3/4 đồng thời có giấy phép bán động vật.

Nhóm nghiên cứu khảo sát 25 cơ sở và ghi nhận hơn 1.700 cá thể được trưng bày, trong đó 27% thuộc các loài đang bị đe dọa. Hơn 90% số quán nuôi những loài có nguy cơ cao gây thương tích khi tiếp xúc với con người.

Một bảng quảng cáo quán cà phê thú cưng có hình ảnh rái cá được trưng bày tại khu Harajuku ở Tokyo

Mẫu xét nghiệm tại 4 cơ sở còn cho kết quả dương tính với vi khuẩn E. coli, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, nhất là khi một số cơ sở không hướng dẫn đầy đủ việc rửa tay hoặc tiếp xúc an toàn.

Các tổ chức bảo vệ động vật cũng phản ánh tình trạng động vật bị giữ trong không gian chật hẹp, thường xuyên bị vuốt ve, chụp ảnh và tiếp xúc với người lạ.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức, cảnh báo người dân về rủi ro khi mua động vật ngoại lai hoặc tới các quán cà phê cho phép tiếp xúc gần với chúng.