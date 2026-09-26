Nhật Bản kêu gọi xóa điều khoản 'quốc gia thù địch' trong Hiến chương Liên hợp quốc

ANTD.VN - Nhật Bản kêu gọi Liên hợp quốc xóa bỏ các điều khoản về “quốc gia thù địch” liên quan những nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời cải tổ Hội đồng Bảo an để tăng tính đại diện và hiệu quả xử lý các cuộc khủng hoảng an ninh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho rằng những điều khoản nhắc tới Nhật Bản, Đức và Italy hiện đã lỗi thời.

Đại hội đồng Liên hợp quốc từng thừa nhận tính chất không còn phù hợp của các quy định này, nhưng nội dung liên quan vẫn chưa được chính thức loại bỏ khỏi Hiến chương.

Các điều khoản trên được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cho phép áp dụng một số biện pháp chống lại những quốc gia từng là đối thủ của các nước sáng lập Liên hợp quốc.

Tokyo cho rằng việc xóa bỏ chính thức sẽ phản ánh đúng thực tế quốc tế hiện nay và vai trò của các nước liên quan trong tổ chức.

Nhật Bản cũng đề nghị khẩn trương cải tổ Hội đồng Bảo an bằng cách mở rộng cả số ghế thường trực và không thường trực.

Tokyo nhận định cơ cấu hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tương quan quyền lực và tiếng nói của các khu vực trên thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản dẫn việc Nga sử dụng quyền phủ quyết đối với những vấn đề liên quan xung đột Ukraine và tình trạng bế tắc trong xử lý chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên để cho thấy những hạn chế trong hoạt động của Hội đồng Bảo an.

Nhật Bản từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên thường trực của cơ quan này.

Tokyo đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế, nhấn mạnh không thể chấp nhận những nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.