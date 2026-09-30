Nhóm lừa đảo giả danh cảnh sát Nhật Bản ở Thái Lan

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết họ tin rằng một nhóm lừa đảo vừa bị triệt phá đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhắm vào các nạn nhân. Nhóm này bị cáo buộc dùng AI để giả danh cảnh sát và liên lạc với những người ở Nhật Bản.

Ảnh: NHK

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã đột kích một biệt thự tại Thủ đô Bangkok, nơi nhóm này hoạt động, và bắt giữ 14 người, trong đó có 4 công dân Nhật Bản. Cảnh sát Thái Lan thu giữ các bộ trang phục cảnh sát Nhật Bản giả, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Nhật cùng nhiều máy tính.

Các điều tra viên cho biết đã phát hiện trong máy tính các chương trình AI có khả năng thay đổi hình ảnh khuôn mặt. Nhà chức trách tin rằng các nghi phạm đã dùng những chương trình này để giả danh cảnh sát khi gọi video cho nạn nhân.

Ông Ekawin Jivamongkol, điều tra viên Cục xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết: “Việc can thiệp vào khuôn mặt, phông nền và giọng nói giúp tạo dựng độ tin cậy, khiến nạn nhân vốn đã tin một phần lại càng tin hơn. Những thủ đoạn này sẽ ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn”.