Người đàn ông U70 mắc vòng lao lý vì tàng trữ trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng, 67 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 14-9-2026 tại đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Công an phường Xuân Đỉnh kiểm tra hành chính và bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Tấn Dũng và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ 0,650gam heroin. Xét nghiệm nhanh đối tượng Nguyễn Tấn Dũng dương tính với ma túy heroin.

Đáng chú ý, Nguyễn Tấn Dũng từng có 11 tiền án, tiền sự; trong đó có 7 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp tài sản, 1 tiền án Cố ý gây thương tích và 2 tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 22-9-2026, Công an phường Xuân Đỉnh đã hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Dũng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.