ANTD.VN - Bị kê biên 3 bất động sản ở Hà Nội, Thanh Hóa và trước ngày bị đưa ra xét xử sơ thẩm, Tuấn “Thần Đèn” được vợ nộp khắc phục hơn 25 tỷ đồng.

Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan và các đơn vị liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giao Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Tại vụ án, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA) và 11 bị can liên quan bi truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Một cựu cán bộ thuộc Nông nghiệp và Môi trường bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Giang hồ” Tuấn “Thần Đèn” (bên trái) và đàn em.

Hồ sơ tố tụng cho thấy, trước khi gây ra vụ án này, Tuấn “Thần Đèn” từng nhận án tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ở vụ án gần nhất, Nguyễn Anh Tuấn ra trại vào ngày 24-3-2020. Đến cuối năm 2021, bị can cùng Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD) và Trịnh Xuân Thành (tức Thành Tấn) hùn vốn làm ăn. Cả 3 góp 8 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.

Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng, Nguyễn Anh Tuấn và Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đát xã Tượng Sơn.

Tháng 10-2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,611 triệu m3 với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Việc làm ăn ban đầu thuận lợi, Tuấn “Thần Đèn” cùng cổ đông góp vốn thu về tiền tỷ.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 7-2024 đến tháng 5-2025, Tuấn “Thần Đèn” hưởng lợi 10 tỷ đồng, Trịnh Văn Tuấn và Thành mỗi người hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Để tăng thêm thu nhập, tháng 7-2024, khi Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất, đá tại mỏ Tượng Sơn, Tuấn “Thần Đèn” cùng đồng bọn thoả thuận với khách hàng về việc ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Các trường hợp khách hàng không lấy hoá đơn thì sẽ không kê khai khối lượng khoáng sản đã khai thác, để ngoài sổ sách đối với phần doanh thu này.

Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty ALMA còn khai thác gần 78.500 m3 đất, đá nhưng bỏ ngoài sổ sách không kê khai thuế, chi phí đối với khối lượng khoáng sản này.

Theo cơ quan tố tụng, có 53 khách hàng có 168 hóa đơn GTGT mua đất của Công ty ALMA ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá mua thực tế. Tuy nhiên, vì muốn mua được đất nên phải chấp thuận theo yêu cầu của Công ty ALMA về việc ghi chênh lệch giá mua bán.

Viện kiểm sát xác định, ở giai đoạn điều tra, Tuấn “Thần Đèn” và các bị can, gia đình các bị can liên quan đã nộp tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Vợ chồng Tuấn “Thần Đèn” bị kê biên 3 bất động sản ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Trước ngày bị đưa ra xét xử, Tuấn “Thần Đèn” được vợ nộp khắc phục hơn 25 tỷ đồng. Tương tự, Trịnh Văn Tuấn cũng được vợ nộp khắc phục 7 tỷ đồng; Vợ Trịnh Xuân Thành nộp khắc phục hậu quả cho chồng số tiền 5 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa.