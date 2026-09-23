Người chấp hành xong án phạt tù được vay Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 200 triệu đồng

ANTD.VN - Người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh hoặc xuất khẩu lao động. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Điểm đáng chú ý tại Quyết định số 44/2026 là Chính phủ đã quyết định nâng mức cho vay từ Ngân hàng Chính sách và xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù và các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Cụ thể, đối với vay vốn để đào tạo nghề, mức vốn cho vay tối đa được nâng từ 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù, tăng gấp đôi so với quy định hiện hành.

Đối với cơ sở kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Con số này tăng mạnh so với quy định cũ là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động.

Nghị định cũng quy định người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa nêu trên.

Ngoài ra, Nghị định cũng mở rộng đối tượng được vay vốn, bao gồm cả người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về điều kiện vay vốn, Quyết định 44/2026 sửa đổi như sau: Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn khi: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm (quy định cũ là 5 năm).

Trường hợp vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì người chấp hành xong án phạt tù đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh đang có dư nợ các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thì tổng dư nợ cho vay của người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh theo Quyết định này và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không vượt quá mức cho vay tối đa theo các quy định nêu trên.

Đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp, không bao gồm các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Căn cứ vào nguồn vốn, tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ kê khai tại hồ sơ vay vốn và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận, thống nhất với đối tượng vay vốn để xem xét, quyết định mức vay cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 20/11/2026.