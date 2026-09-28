Nghệ An: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn

Qua nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Tiến Phi (SN 2004), trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Tiến Phi

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, số lượng nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất pháo lớn, Công an phường Trường Vinh triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, khoảng 10h30 ngày 24-9-2026, Công an phường Trường Vinh thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm.

Nam thanh niên đã đầu tư 200 triệu đồng để mua nguyên liệu sản xuất pháo nổ

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4 và 4 thùng chứa ngòi pháo gần 50 kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo lên tới gần 1 tấn. Chỉ huy Công an phường Trường Vinh nhìn nhận với số lượng thuốc pháo và tiền chất sử dụng chế tạo pháo lớn như vậy, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Tang vật vụ án

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Phi khai nhận, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lợi.

Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T. (chưa xác định được lai lịch), người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10-1-2026, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 7-2026, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng.

Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.