Nga tăng cường hàng loạt tổ hợp phòng không Pantsir xung quanh Moskva

ANTD.VN - Trước nguy cơ bị tấn công bởi máy bay không người lái Ukraine, Nga đã tăng cường phòng không cho thủ đô Moskva bằng hàng loạt tổ hợp Pantsir bản cố định. Mạng lưới Pantsir mới được đánh giá là đã giúp giảm đáng kể nguy cơ Moskva bị tập kích, củng cố niềm tin vào năng lực bảo vệ thủ đô Nga trước các đòn tấn công tầm xa. Dẫu vậy, giá trị thực của “lá chắn” này cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi kết quả trên chiến trường.