New York áp dụng công nghệ tiên tiến để xác định nạn nhân vụ khủng bố 11-9

ANTD.VN - Thành phố New York của Mỹ đã áp dụng công nghệ tiên tiến để giúp nhận dạng các nạn nhân vẫn chưa xác định được trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Thành phố New York tiếp tục nỗ lực xác định các nạn nhân bằng cách sử dụng công nghệ mới. Ảnh: NHK

Vụ tấn công 11-9 đã khiến 2.753 người tại Trung tâm Thương mại Thế giới thiệt mạng. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua và khoảng 1.099 nạn nhân, tương đương 40%, vẫn chưa được xác định.

Một nhóm đặc biệt tại văn phòng giám định y tế của thành phố New York đã tiếp tục nỗ lực xác định các nạn nhân bằng cách sử dụng công nghệ mới để trích xuất ADN từ hài cốt được thu hồi từ địa điểm xảy ra các vụ tấn công.

Vào tháng 8 vừa qua, công nghệ này đã được sử dụng để xác định nạn nhân lần đầu tiên thông qua một phương pháp kết hợp các kỹ thuật điều tra phả hệ. Văn phòng giám định y tế cho biết họ sẽ sử dụng “mọi công cụ khoa học có sẵn để xác định nạn nhân và cung cấp câu trả lời cho các gia đình đang chờ đợi”.

Khói bụi bao trùm khu vực Hạ Manhattan ở New York sau vụ khủng bố 11-9-2001. Ảnh: AP

Trong khi đó, sau 25 năm, hậu quả của bụi và khói độc hại đối với sức khỏe của con người đã được làm rõ. Hôm 8-9, thành phố New York đã công bố hơn 170.000 trang hồ sơ ghi lại chất lượng không khí và ứng phó của thành phố trước các cuộc tấn công. Thành phố cho biết cổng thông tin này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Thị trưởng thành phố New York, ông Zohran Mamdani nói: “Nhiều người chết vì các bệnh liên quan đến vụ khủng bố 11-9 hơn số người thiệt mạng trong ngày hôm đó”.

Ông cũng nói rằng các chính quyền trước đây đã phớt lờ những người yêu cầu câu trả lời và chọn cách “chôn vùi họ trong các tranh luận pháp lý và trong các thủ tục hành chính”. Thị trưởng thành phố New York nói thêm: “Lúc chúng ta đánh dấu 25 năm cũng là lúc chương đau đớn cần khép lại”.

Hoạt động tưởng niệm ở Pennsylvania. Ảnh: Guardian

Ngày 11-9-2026, người dân Mỹ tưởng niệm 25 năm kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Những buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức tại các địa điểm từng bị tấn công, trong đó có New York và Washington.

Vào ngày 11-9-2001, 4 máy bay dân dụng đã bị không tặc chiếm giữ. Trong số này, 2 máy bay đã lao vào hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, 1 máy bay đâm vào Lầu Năm Góc ở ngoại ô Washington, còn 1 chiếc khác rơi xuống cánh đồng ở Pennsylvania. Tổng số nạn nhân thiệt mạng là 2.977 người.

Sau các vụ tấn công, Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự ở Afghanistan, Iraq và nhiều nước khác trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố. Vào năm 2011, Osama bin Laden, lãnh đạo nhóm khủng bố Al Qaeda, kẻ được cho là chủ mưu của các vụ tấn công, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.