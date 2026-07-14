Video: Mỹ tấn công căn cứ hải quân Iran bằng xuồng tự sát không người lái

ANTD.VN - Quân đội Mỹ ngày 13-7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các xuồng tự sát không người lái (USV) Corsair tập kích trực diện vào cảng thuộc căn cứ Hải quân Bandar Abbas của Iran.

Video do Lầu Năm Góc công bố cho thấy 3 xuồng Corsair tấn công căn cứ hải quân của Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đây là lần đầu tiên lực lượng vũ trang nước này sử dụng xuồng không người lái trong một chiến dịch tấn công thực chiến.

Vụ tập kích bằng xuồng tự sát diễn ra vào đêm 12-7. Mục tiêu bị nhắm tới là một cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và chiến hạm lớn nằm trong cảng của căn cứ Hải quân Bandar Abbas - địa bàn đóng quân then chốt của Hải quân Iran và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sát eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đã triển khai tổng cộng 3 xuồng tự sát Corsair tiến hành đòn đánh bọc lót này.

Đoạn video do Lầu Năm Góc công bố cho thấy góc nhìn từ chính camera của xuồng tự sát khi nó rẽ sóng với tốc độ cao, lao thẳng vào cầu cảng và kích nổ khối thuốc mang theo.

Mỹ khẳng định các vụ nổ đã phá hủy nghiêm trọng năng lực bảo trì tàu của Iran, trực tiếp làm suy giảm khả năng Tehran quấy rối các tàu vận tải thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Xuồng không người lái Corsair do công ty công nghệ quốc phòng Saronic, bang Texas, Mỹ thiết kế và chế tạo.

Xuống có chiều dài 7,3m, có khả năng di chuyển linh hoạt với vận tốc tối đa lên tới 35 hải lý/giờ, có thể tự hành vượt quãng đường hơn 1.000 hải lý, mang theo tải trọng nổ hoặc khí tài nặng tới khoảng 450kg.

Corsair được tối ưu hóa để sản xuất hàng loạt với chi phí cực rẻ. Mỹ có thể chấp nhận mất hàng nghìn chiếc USV loại này trong các nhiệm vụ nguy hiểm mà không lo thiệt hại về người hay gánh nặng tài chính lớn.

Trước khi tham gia đòn đánh trực diện này, xuồng tự sát Corsair từng lần đầu tiên được biết vào tháng 6-2026 khi hỗ trợ cứu hộ thành công hai phi công trực thăng AH-64 Apache của Lực lượng Lục quân Mỹ bị rơi ở vùng biển gần eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, việc chuyển trạng thái từ cứu hộ, tuần tra giám sát sang trực tiếp mang thuốc nổ lao vào mục tiêu đối phương đánh dấu bước ngoặt lớn.

Từ trước đến nay, Hải quân Mỹ thường dựa vào các hệ thống phòng thủ đắt đỏ như tiêm kích hạm hoặc tên lửa hành trình trị giá hàng triệu USD để đánh chặn các mối đe dọa.