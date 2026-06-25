Mỹ rút hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu khỏi Israel

Máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đồn trú tại sân bay Ben Gurion của Israel

Theo tờ báo, một đội gồm khoảng 75 máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay chở hàng của Mỹ đã đồn trú tại sân bay Ben Gurion trong nhiều tháng qua, như một phần của quá trình tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực trước khi cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran nổ ra vào ngày 28-2.

Sự hiện diện của số lượng lớn phi cơ quân sự này đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vị trí đỗ tại sân bay Ben Gurion, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không thương mại Israel.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Sân bay Israel, ông Sharon Kedmi cảnh báo rằng sự hiện diện của các máy bay này tại cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel có thể gây gián đoạn cho các chuyến bay dân dụng trong mùa cao điểm hè.

Ông Kedmi đã đề nghị di chuyển khoảng 30 máy bay Mỹ đến các sân bay bên ngoài Israel hoặc đến các căn cứ không quân của Israel.

Theo các quan chức hàng không địa phương, theo đề nghị của Israel, khoảng 20 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã được di dời trong vài ngày qua.

Hiện tại, hơn 65.000 hành khách đi qua sân bay Ben Gurion mỗi ngày. Khi kỳ nghỉ hè tại Israel bắt đầu vào ngày 1-7, tần suất các chuyến bay thương mại sẽ tăng do lưu lượng hành khách hàng ngày dự kiến ​​tăng lên, đạt khoảng 70.000-100.000 hành khách vào tháng 8. Cơ quan quản lý sân bay cảnh báo rằng Ben Gurion sẽ không thể đáp ứng được lưu lượng hành khách như vậy trong bối cảnh hiện tại do thiếu chỗ đỗ cho máy bay thương mại.

Bộ Giao thông vận tải Israel cho biết các quan chức hàng không nước này, do ông Regev dẫn đầu, đang tiến hành những cuộc đàm phán tích cực để di chuyển thêm ít nhất 15 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ khỏi khuôn viên sân bay Ben Gurion.