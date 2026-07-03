WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh do Hantavirus đã chấm dứt

ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2-7 tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh do Hantavirus gây ra trên một tàu du lịch quốc tế đã chấm dứt.

Đợt bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ tàu du lịch MV Hondius trên Đại Tây Dương

Vụ việc từng kích hoạt báo động y tế toàn cầu sau khi ghi nhận hàng loạt ca tử vong và buộc hàng trăm người phải cách ly nghiêm ngặt.

Quyết định được đưa ra sau khi người cuối cùng trong danh sách theo dõi hoàn thành thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva: "Hôm nay, người tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân nhiễm Hantavirus trên tàu MV Hondius đã hoàn thành thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính và được trở về nhà. Không có thêm ca nhiễm mới nào được báo cáo kể từ ngày 25-5. Do đó, WHO chính thức tuyên bố đợt bùng phát Hantavirus này đã kết thúc".

Đợt bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ tàu du lịch MV Hondius tham quan vùng cực mang cờ Hà Lan. Con tàu khởi hành ngày 1-4 từ Ushuaia, Argentina, đi qua các đảo ở Nam Đại Tây Dương trước khi hướng lên phía bắc tới đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tại đây, toàn bộ hành khách còn lại đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi dịch bệnh bùng phát dữ dội.

Tổng cộng có 12 ca nhiễm được xác nhận và 1 ca nghi nhiễm liên quan đến con tàu này, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Tàu MV Hondius sau đó cập cảng Rotterdam, Hà Lan vào ngày 18-5 và chỉ được phép ra khơi trở lại vào ngày 30-5 sau khi trải qua các quy trình khử trùng nghiêm ngặt bằng hóa chất chuyên dụng.

Hantavirus là một loại virus hiếm gặp do các loài gặm nhấm lây truyền sang người, hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay phác đồ điều trị đặc hiệu.

Chủng Andes gây ra đợt bùng phát trên tàu Hondius là chủng Hantavirus duy nhất được khoa học biết đến cho đến nay có khả năng tiến hóa để lây truyền trực tiếp giữa người với người, khiến mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội.

Hiện tại, WHO đang phối hợp một nghiên cứu quy mô lớn bao gồm 21 quốc gia tham gia nhằm làm rõ cơ chế phát triển của bệnh, từ đó hỗ trợ chế tạo các công cụ chẩn đoán nhanh, phương pháp điều trị và phát triển vaccine ngăn ngừa các đợt bùng phát trong tương lai.