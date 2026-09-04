Hai công nhân được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Nepal

ANTD.VN - Hai công nhân đã được cứu sống khỏi một đường hầm thủy điện ở Nepal, 9 ngày sau khi họ bị mắc kẹt do trận lũ quét kinh hoàng.

Công tác cứu hộ đang tập trung vào các đường hầm thủy điện ở Nepal. Ảnh: Reuters

Theo Người phát ngôn quân đội Nepal, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, các công nhân này được giải cứu trong một chiến dịch đang diễn ra tại đường hầm thuộc dự án thủy điện Trishuli 3A. Dự án này nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét tàn khốc tại Nepal vào tuần trước.

Các kênh truyền hình địa phương đã phát sóng hình ảnh người sống sót đầu tiên được đưa ra ngoài trong tình trạng lấm lem bùn đất, được nhân viên cứu hộ cõng trên vai.

Sanjay Shah là người đầu tiên được giải cứu và được đưa đến doanh trại quân đội Nepal tại Trishuli. Ngay sau đó, một người khác tên Kabir Maharjan cũng được đưa ra khỏi đường hầm. Ông Basnet xác nhận họ được giải cứu từ độ sâu 170 mét bên trong đường hầm.

Hầu hết các công trình dự án đã bị phá hủy sau trận lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Công tác cứu hộ đang tập trung mạnh vào các đường hầm thủy điện, nơi giới chức tin rằng các công nhân có thể sống sót trong hơn một tuần nhờ vào các túi khí. Cho đến nay, hơn 270 người đã được giải cứu khỏi các dự án thủy điện.

Tại công trình Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã mất gần 6 ngày mới tìm thấy các đường hầm do lớp bùn dày bao phủ. Giới chức tin rằng vẫn còn khoảng 30 đến 40 người đang sống sót bên trong đường hầm.

Quân đội và các đội cứu hộ chuyên trách đã làm việc suốt ngày đêm để dọn dẹp bùn đất và những tảng đá lớn chặn lối vào đường hầm. Hy vọng càng được thắp lên vào sáng sớm 4-9 khi người ta nghe thấy tiếng người vọng ra từ sâu bên trong đường hầm.

Theo chính quyền địa phương, có khoảng 900 công nhân bị mất liên lạc tại 12 dự án thủy điện ở Nepal, trong đó ước tính khoảng 500 người đang mắc kẹt trong các đường hầm.