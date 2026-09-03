Iran phóng tên lửa, UAV tập kích Kuwait để trả đũa Mỹ

ANTD.VN - Iran ngày 3-9 đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Kuwait, mở rộng các đòn trả đũa nhằm vào những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Hình ảnh truyền thông nhà nước Iran công bố được cho là ghi lại cảnh IRGC phóng tên lửa về phía các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan

Còi báo động vang lên tại Kuwait vào sáng sớm 3-9, trong khi các hệ thống phòng không được kích hoạt để đánh chặn tên lửa và UAV.

Quân đội Kuwait gọi đây là hành động “xâm lược trắng trợn” của Iran, đồng thời đề nghị người dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh và giữ bình tĩnh trước những tiếng nổ do hoạt động đánh chặn gây ra.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận mục tiêu của chiến dịch là các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Kuwait, nhằm đáp trả “những tội ác của Mỹ đối với nhân dân Iran”.

Một số nguồn tin Iran tuyên bố ít nhất một căn cứ Mỹ đã bị đánh trúng và có khói bốc lên tại hiện trường.

Khói bốc lên tại căn cứ Mỹ ở Jordan

Cuộc tập kích diễn ra sau khi Bahrain và Jordan thông báo phòng không hai nước đã đánh chặn nhiều đợt tấn công của Iran một ngày trước đó.

Các nguồn tin khu vực cho biết Tehran đã nhắm tới những cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Phạm vi trả đũa đang được mở rộng tới mạng lưới căn cứ của Washington trên khắp Trung Đông.

Đợt leo thang mới bắt đầu khi quân đội Mỹ tập kích các bệ phóng tên lửa của Iran trên một hòn đảo tại eo biển Hormuz ngày 30-8.

Washington cáo buộc Tehran có ý định sử dụng các bệ phóng này để đưa thủy lôi xuống tuyến hàng hải chiến lược này.

Sau đó, Mỹ tiếp tục tiến hành những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, theo các nguồn tin khu vực.

Trong khi đó, phía Iran tuyên bố đã áp dụng một “chiến lược mới” trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Trước khi các cuộc tập kích diễn ra, người phát ngôn quân sự Iran cảnh báo Tehran sẽ không tiếp tục kiềm chế đối với Kuwait và Bahrain, hai quốc gia đang cho phép Mỹ duy trì lực lượng và cơ sở quân sự trên lãnh thổ.

Kuwait là một trong những địa bàn quân sự quan trọng của Mỹ tại Vùng Vịnh, nơi đặt các cơ sở như căn cứ không quân Ali Al Salem, Trại Arifjan và Trại Buehring.

Hoạt động quân sự của Mỹ tại đây đóng vai trò hỗ trợ hậu cần, triển khai lực lượng và điều phối các chiến dịch trong khu vực.