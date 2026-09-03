Iran cáo buộc Mỹ phạm ‘tội ác chiến tranh’

ANTD.VN - Lực lượng Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất đã đánh trúng các cơ sở quân sự của Iran. Tuy nhiên, phía Iran nói rằng, một vụ tấn công đã trúng vào địa điểm đang diễn ra tiệc cưới khiến hàng chục người thương vong và gọi hành động này là “tội ác chiến tranh”.

Hiện trường một vụ tấn công của Mỹ tại Iran. Ảnh: NHK

Truyền thông Iran đưa tin, vụ tấn công trúng đám cưới nói trên xảy ra tại Sirik, miền Nam Iran, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người bị thương.

Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố hôm 2-9, nói rằng vụ tấn công này vi phạm “luật pháp quốc tế”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chỉ trích Mỹ, cáo buộc nước này sát hại trẻ em và dân thường trong nhiều đợt tấn công kể từ khi xung đột nổ ra.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tim Hawkins cho biết, lực lượng Mỹ “đã nắm được thông tin” và “đang xác minh”. Ông nói thêm quân đội Mỹ “không bao giờ nhắm vào dân thường”.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao đợt tấn công mới. Ông nói lực lượng Mỹ đã tấn công Iran “rất mạnh”, và cho rằng chiến dịch này sẽ không kéo dài “quá lâu”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng có thêm hành động. “Cuộc tấn công vào tối qua rất mạnh và chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công nữa bất cứ lúc nào chúng tôi muốn”, Tổng thống Trump nói.

Ông cho biết Mỹ đang duy trì quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, đồng thời đã tấn công năng lực radar và rải thủy lôi của Iran. Trước đó, ông nêu trên mạng xã hội rằng tuyến hàng hải này có thể được đổi tên thành “Eo biển Trump”.