Liên hợp quốc tổ chức hội nghị về hỗ trợ nạn nhân vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Một hội nghị nhằm hỗ trợ nạn nhân của các vụ ném bom nguyên tử và thử nghiệm hạt nhân lần đầu được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ. Tham dự hội nghị có cả những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: NHK

Mở đầu hội nghị, bà Nakamitsu Izumi, Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Đại diện Cấp cao về Giải trừ quân bị, đã phát biểu kêu gọi hợp tác. Bà Nakamitsu nói: “Có rất nhiều kinh nghiệm để học hỏi, kiến thức để chia sẻ và kỹ năng chuyên môn để huy động”.

Bà Wada Masako, một người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Nagasaki và là Trợ lý Tổng thư ký của Nihon Hidankyo, cũng phát biểu tại hội nghị. Nihon Hidankyo, tổ chức các nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí Nhật Bản, đã được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2024. Bà Wada nói: “Vũ khí hạt nhân không phải là sức mạnh của công lý, cũng không phải là nguồn sức mạnh. Ngày nay, trước hết chúng ta đang chứng kiến một thực tế rằng ngay cả việc sở hữu vũ khí hạt nhân cũng không thể giúp chấm dứt chiến tranh”.

Đại diện Kazakhstan, ông Karipbek Kuyukov, nạn nhân trong các vụ thử hạt nhân được tiến hành nhiều lần thời kỳ Liên Xô, bày tỏ quan ngại về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. “Trong bối cảnh chạy đua vũ trang hiện nay, các bãi thử hạt nhân có thể hoạt động trở lại bất cứ lúc nào”, ông nói.

Hội nghị được tổ chức theo các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ. Hội nghị nhằm hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục môi trường tại các quốc gia thành viên LHQ chịu ảnh hưởng của việc sử dụng hoặc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đồng thời tăng cường hợp tác hướng tới thành lập một quỹ quốc tế phục vụ mục đích này.