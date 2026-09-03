Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt tấn công quân sự mới nhất vào Iran

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã hoàn thành đợt tấn công quân sự mới nhất nhắm vào loạt mục tiêu chiến lược của Iran.

Mỹ tuyên bố tấn công các mục tiêu bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, tài sản và cơ sở hàng hải của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 2-9 xác nhận các lực lượng quân sự nước này đã triển khai đợt không kích quy mô lớn, đánh trúng hàng loạt mục tiêu hạ tầng quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở chỉ huy, kho tàng vũ khí và các bệ phóng tên lửa.

Mỹ khẳng định chiến dịch không kích mới nhất này được thực hiện nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực, đồng thời đáp trả các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) do lực lượng Iran hoặc các nhóm vũ trang thân Tehran thực hiện thời gian gần đây.

Tên lửa do lực lượng Mỹ tấn công vào mục tiêu quân sự của Iran ngày 1-9-2026

Đợt tấn công dồn dập mới nhất của quân đội Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông đang rơi vào vòng xoáy đáp trả quân sự "ăn miếng trả miếng" cực kỳ căng thẳng.

Giới phân tích lo ngại việc giao tranh leo thang liên tục giữa Washington và Tehran có thể kéo toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tranh diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ

Theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2-9 cho biết 18 người đã thiệt mạng và 108 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này vào đêm trước đó.

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các hành động gây hấn mới nhất của Mỹ đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, đêm 1-9, Mỹ đã một lần nữa vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng và bị thương.