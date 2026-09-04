Đức điều tra vụ nghi phóng hỏa gần một số nhà thầu quốc phòng

ANTD.VN - Cảnh sát Đức đã mở cuộc điều tra vụ nghi phóng hỏa gần cơ sở của các nhà thầu quốc phòng Rohde & Schwarz và Helsing, đồng thời bắt giữ 2 công dân Bulgaria có liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát Đức điều tra vụ nghi phóng hỏa gần cơ sở của các nhà thầu quốc phòng Rohde & Schwarz và Helsing ở Munich. Ảnh: Getty Images/FooTToo

Cảnh sát bang Bavaria của Đức cho biết, 2 thiết bị gây cháy đã ném từ chiếc xe hơi vào một công trường xây dựng khoảng nửa đêm 3-9. Một thiết bị đã bốc cháy và bị cảnh sát dập tắt, trong khi đội xử lý bom mìn vô hiệu hóa thiết bị còn lại. Không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ 28 tuổi và một người đàn ông 38 tuổi, cả hai đều là công dân Bulgaria. Hiện chưa rõ động cơ vụ việc, mặc dù cảnh sát lưu ý rằng “một số công ty quốc phòng có trụ sở” tại khu vực này. Do chưa thể loại trừ khả năng có động cơ chính trị, Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Bavaria và Văn phòng Trung tâm Bavaria về Chống chủ nghĩa cực đoan và Khủng bố đã tiếp quản cuộc điều tra.

Sau đó, tờ Die Welt dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết một bức thư nhận trách nhiệm về vụ việc đã được đăng tải trên nền tảng có liên kết với các nhóm cực đoan cánh tả.

Một số nhà thầu quốc phòng có trụ sở gần địa điểm này, bao gồm Rohde & Schwarz - đơn vị cung cấp thiết bị vô tuyến và thông tin liên lạc cho các cơ quan an ninh và quân đội Đức - và nhà sản xuất máy bay không người lái Helsing.