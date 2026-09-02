Mỹ đề xuất quy định mới: Cha mẹ phải chứng minh quốc tịch khi xin hộ chiếu cho con

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề xuất quy định yêu cầu cha mẹ phải cung cấp bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng cư trú hợp pháp của bản thân khi nộp đơn xin cấp hộ chiếu Mỹ cho con, nhằm thực thi sắc lệnh siết chặt quyền quốc tịch theo nơi sinh của Tổng thống Donald Trump.

Hộ chiếu Mỹ có hình ảnh và chữ ký của Tổng thống Donald Trump do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 28-4-2026

Đây là bước đi cụ thể đầu tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm triển khai Sắc lệnh hành chính số 14418 được Tổng thống Donald Trump ký ban hành ngày 6-8.

Sắc lệnh này tập trung ngăn chặn tình trạng "du lịch sinh con" và mở rộng các ngoại lệ đối với quy định cấp quốc tịch tự động theo nơi sinh.

Theo quy định hiện hành, khi làm hộ chiếu Mỹ cho trẻ em sinh ra tại Mỹ, cha mẹ chỉ cần chứng minh mối quan hệ nhân thân, như giấy khai sinh của trẻ và trình giấy tờ tùy thân có ảnh của mình, đồng thời đánh dấu vào ô khai báo quốc tịch mà không bắt buộc phải nộp tài liệu xác minh kèm theo.

Tuy nhiên, theo đề xuất mới, tất cả cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý sẽ phải nộp bằng chứng chứng minh quốc tịch Mỹ, như hộ chiếu Mỹ còn hạn, giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú, nhập cảnh hợp pháp như thẻ xanh, mẫu I-94.

Cơ quan chức năng sẽ sử dụng các thông tin này để xác định xem đứa trẻ đó có đủ điều kiện hưởng quốc tịch Mỹ theo tiêu chí mới hay không.

Đề xuất này nhằm loại trừ quyền cấp quốc tịch tự động đối với trẻ em có cha mẹ làm việc cho chính phủ nước ngoài tại Mỹ, những người vi phạm gian lận thương mại để lấy quốc tịch, hoặc thuộc diện "người nước ngoài thù địch".

Hiện tại, các luật sư đại diện cho các nguyên đơn trong các vụ kiện tập thể đã yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh ngăn chặn sắc lệnh mới này đi vào hiệu lực, cho rằng quy định vẫn vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ phản bác rằng các khiếu nại pháp lý là "quá sớm" khi các cơ quan liên bang chưa chính thức ban hành hướng dẫn áp dụng rộng rãi.