Morocco có ‘Đường cao tốc Donald J. Trump’

ANTD.VN - Morocco đã đặt tên một trong những dự án đường bộ lớn nhất của nước này theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, miêu tả động thái này như một biểu hiện của “sự trân trọng sâu sắc” đối với vai trò của ông trong việc tăng cường quan hệ giữa Washington và Rabat.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Mohammed VI của Morocco. Ảnh: Morocco World News

Vua Mohammed VI đã thông báo với Tổng thống Trump trong một bức thư được hãng thông tấn nhà nước Morocco (MAP) đưa tin hôm 2-8 rằng đường cao tốc Tiznit-Dakhla dài 1.055 km sẽ được đổi tên thành “Đường cao tốc Donald J. Trump”.

Nhà vua cho hay, quan hệ song phương, vốn truyền thống dựa trên tình hữu nghị và lòng trung thành, đã trở nên đặc biệt “sôi động và hiệu quả” trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

“Sự công nhận mang tính lịch sử của Ngài, vào năm 2020, về chủ quyền của Morocco đối với sa mạc Sahara sẽ mãi mãi được khắc ghi trong ký ức của người dân Morocco, từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Nhà vua viết trong một bức thư chưa từng được công bố trước đây, đề ngày 2-7.

Tổng thống Trump đã cảm ơn Nhà vua Mohammed VI trong một bài đăng hôm 26-7 trên nền tảng Truth Social, miêu tả quyết định này là một “vinh dự lớn” và bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ đi dọc toàn bộ chiều dài của đường cao tốc.

Con đường này nối Tiznit ở miền Nam Morocco với Dakhla ở vùng Tây Sahara đang tranh chấp, đi qua Guelmim và Laayoune dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Morocco coi Tây Sahara là một phần lãnh thổ của nước này và đã kiểm soát phần lớn khu vực từng là thuộc địa cũ của Tây Ban Nha sau khi Tây Ban Nha rút quân vào năm 1975.

Trong khi đó, Mặt trận Polisario do Algeria hậu thuẫn tìm cách thành lập một nhà nước Sahrawi độc lập. Một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực vào năm 1991, nhưng những nỗ lực tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của lãnh thổ này đã bị đình trệ.

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận chủ quyền của Morocco đối với Tây Sahara trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào năm 2020.

Morocco được coi là một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ và là đối tác lâu dài nhất của Mỹ ở châu Phi. Mỹ đã xác định Morocco là đồng minh quan trọng không thuộc NATO vào năm 2004. Một thỏa thuận thương mại tự do song phương có hiệu lực 2 năm sau đó, biến Morocco trở thành quốc gia châu Phi duy nhất có thỏa thuận như vậy với Washington. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, xuất khẩu của Mỹ sang Morocco đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2025.